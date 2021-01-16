По словам Уайта, Хабиб чувствует, что достиг всего, и у него нет мотивации возвращаться. Но он будет следить за громкими боями на АС 257, где Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье, а Дэн Хукер подерется с Майком Чендлером.