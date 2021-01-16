Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, в каком случае состоится возвращение чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
По словам Уайта, Хабиб чувствует, что достиг всего, и у него нет мотивации возвращаться. Но он будет следить за громкими боями на АС 257, где Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье, а Дэн Хукер подерется с Майком Чендлером.
Смешанные боевые искусства
«Маленький жирный слон». Конор прошелся по Хабибу и уличил его в обмане
«Я собираюсь посмотреть два боя в легком весе на UFC 257. Если эти парни сделают что-нибудь зрелищное и заставят меня вернуться и драться, я буду драться», – процитировал Уайт Нурмагомедова в эфире UFC ТВ.
- Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после поединка с Джастином Гэтжи. Нурмагомедов сказал, что сделал это ради матери.
- Хабиб не проиграл ни одного боя за карьеру, его рекорд – 29-0.
Смешанные боевые искусства
Менеджер Хабиба: «Орлу предлагали 100 млн долларов за бой с Мэйуэзером»
Смешанные боевые искусства
Спаллетти сфотографировался в папахе и обратился к Хабибу