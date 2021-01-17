В Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 7. В главном бою американец Макс Холлоуэй победил соотечественника Келвина Каттара.

Поединок продлился все пять раундов, судьи единогласным решением отдали победу 29-летнему Холлоуэю – 50:43, 50:43, 50:42. UFC сообщает, что Макс нанес 445 акцентированных ударов и установил рекорд промоушна по данному показателю.

Смешанные боевые искусства Хабиб готов возобновить карьеру. Он назвал условие для камбэка 8 ЧАСОВ НАЗАД

Российский боец Рамазан Эмеев расправился с Давидом Завадой из Германии. Поединок был упорным – рефери присудили Эмееву победу раздельным решением.

Поединки были не только затяжными: в главном карде итальянец Алессио ди Кирико сенсационно нокауитировал американца Хоакина Бакли уже в первом раунде. Ди Кирико уронил соперника на настил ударом ноги и кинулся добивать, но судья оперативно остановил бой.

Еще один быстрый нокаут – на счету представителя Китая Ли Джинглианга. Он прицельным ударом в лицо уже в первом раунде поверг Сантьяго Понзиниббио из Аргентины.

Статистика Рамазана Эмеева – 19 побед и четыре поражения.

Макс Холлоуэй одержал 22-ю победу. Он проиграл шесть боев за карьеру.

Смешанные боевые искусства Одержимая фанатка Конора хочет от него 7 детей. Она уже дала им имена 12 ЧАСОВ НАЗАД