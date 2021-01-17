Макс Холлоуэй и Келвин Каттар устроили сильное зрелище на первом турнире UFC в 2021 году, ответив на вопрос о возможном будущем полулегкого дивизиона, в том числе Забита Магомедшарипова из России.

Макс начал активно давить на Каттара с начала первого раунда. Келвин выглядел потерянным ребенком, с которым отец решил серьезно поговорить после родительского собрания. И если после первой пятиминутки сомнения в победителе оставались, то по итогам второй оставалось узнать, доживет ли Каттар до решения.

Смешанные боевые искусства Холлоуэй победил Каттара, Эмеев – Заваду. Итоги UFC Fight Island 7 ЧАС НАЗАД

Во втором раунде Келвин напропускал кучу ударов – Макс расчехлил пушку из джебов и не мог остановиться, по итогам боя перебив собственный рекорд по числу значимых ударов. Это в полтора раза больше, чем с Брайаном Ортегой, который после боя с Максом пропал на два года. Каттар не выглядел так же мешковато, но смотреть на него было грустно: Холлоуэй просто избивал его, а когда начал работать локтями, у Каттара появились рассечения. У гавайца же не было никаких проблем. Вряд ли кто-то сомневался, что в третьем раунде он закончит поединок досрочно.

Макс Холлоуэй вел бой и не давал сопернику сделать ничего лишнего. Бывшему чемпиону прилетали редкие хуки, но из выброшенных Каттаром ударов до лица Макса долетела катастрофически малая часть. Это заслуга гавайца, который не только работал на дистанции, но и гениально уклонялся. В одном из таких эпизодов Холлоуэй совсем разыгрался. Он красиво ушел от двойки Каттара и всем видом показал, как воодушевлен этим фактом. Каттар попытался поймать Макса, пока тот кривлялся в октагоне, но рука снова пролетела мимо.

Холлоуэй мог закончить бой в четвертом раунде – он бил шестого номера рейтинга, как скинхеды рэперов в 90-х. Каттар вжался в сетку, изредка выбрасывая удары в никуда. Он пытался выжить, его шатало, но удары Макса не свалили бойца на канвас. В пятом раунде Холлоуэй решил снизить темп боя и превратил его в мастер-класс для Келвина. Гаваец пытался раззадорить Каттара, постоянно разговаривал с ним, параллельно обращался к публике. И даже так серьезной опасности Каттар не излучал.

Бой дошел до решения – естественно, единогласного. Как теперь планировать карьеру другим представителям полулегкого веса? Холлоуэй доказал, что он один из лучших не только в своем дивизионе, но и во всем промоушне, а Дэйна Уайт уже не исключил третьего боя между ним и Волкановски. Каттар проиграл разгромно, но дал понять: год назад Забиту повезло, что поединок в Москве продлился три раунда.

Магомедшарипов не потянул бы нынешнего Макса. Не смог этого сделать и Келвин Каттар, но теперь мы знаем, у кого лучше с кардио. Российский боец не дрался больше года: за это время Каттар порвал Стивенса и Иге, а у Забита сорвалась встреча с Яиром, после чего он отказался от хорошего боя против Корейского Зомби. В команде российского бойца говорили, что Забит делает акцент на выносливость, с которой у него традиционные проблемы, так почему не показать успехи в пятираундовом реванше с Каттаром? С прошлого боя Келвин стал намного известнее, и победа в таком бое немного приблизит Забита к титульному бою.

Кто, если не Каттар? Учитывая, как легко Забит отказывается от поединка с Зомби, для него остается лишь один вариант – дождаться титульного боя Волкановски с Ортегой. Скорее всего, Алекс размажет Брайана, который не так давно был андердогом в бое с тем же корейцем. Здесь-то и должны сориентироваться менеджеры Забита. Победа над Ортегой – верная дорога к претендентскому бою, учитывая насколько неконкурентен полулегкий вес.

Важнее всего для Забита получить, наконец, хоть какой-нибудь поединок с бойцами из топ-7. Если дагестанский Авраам Линкольн продолжит мяться, о титуле можно будет забыть. Не всегда длительные простои заканчиваются хорошо, как у Ортеги – спросите у Сантьяго Понсиниббио.

Смешанные боевые искусства Хабиб готов возобновить карьеру. Он назвал условие для камбэка 10 ЧАСОВ НАЗАД