«Если он хорошо дерется, то это не издевательство над единоборствами. Он участвует, он соревнуется. Не то чтобы я сильно против. Классные цифры собрали величайшие Майк Тайсон и Рой Джонс, перед ними дрались парень с ютьюба и звезда НБА. Так что это хороший бизнес. Если это приносит доллары, это имеет смысл», – цитирует 32-летнего Макгрегора Daily Star со ссылкой на Bloomberg.