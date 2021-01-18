Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор спустя месяц ответил ютьюб-блогеру Джейку Полу, который вывал его на бой, оскорбив жену ирландца.
«Если он хорошо дерется, то это не издевательство над единоборствами. Он участвует, он соревнуется. Не то чтобы я сильно против. Классные цифры собрали величайшие Майк Тайсон и Рой Джонс, перед ними дрались парень с ютьюба и звезда НБА. Так что это хороший бизнес. Если это приносит доллары, это имеет смысл», – цитирует 32-летнего Макгрегора Daily Star со ссылкой на Bloomberg.
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- Вызывая Конора на бой, Пол сказал: «Ты ******* [мастурбируешь], потому что тебе надоело трахать жену, которой уже за 40».
- Джейк Пол – блогер-миллионник. Его старший брат Логан 20 февраля подерется с Флойдом Мэйуэзером.
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