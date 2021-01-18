Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс побывал на охоте и подстрелил большого кабана.

Джонс отказался от пояса в полутяжелом весе, чтобы перейти в тяжелый и стать чемпионом там. Пока бойцу не назначили поединок, но он уже сообщил, что набрал 113 кг.

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Боец опубликовал видео, на котором он охотится на кабана с вертолета – Джонс попал с первого нажатия на курок, а затем выстрелил в сбитую с ног тушу еще пять раз.

«Один выстрел, одно убийство, много бекона. За славную охоту получил славную награду», – написал Джонс под видео в инстаграме. Также боец показал фото, на котором он запечатлен с трофеем.

Джон Джонс – лучший боец в истории UFC по победам в титульных поединках: американец 14 раз дрался за право быть чемпионом промоушна.

Последний бой Джонса состоялся 9 февраля 2020 года, тогда он единогласным решением судей победил Доминика Рейеса.

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