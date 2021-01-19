«Это он [Сен-Пьер] не хочет драться со мной. Я только что переписывался с ним в директ. Сейчас надо, чтобы я сказал что-то плохое о нем? Мне нужно поговорить с этим парнем. Жорж, пожалуйста, дай мне знать, когда вернешься», – сказал Хабиб в комментарии ютьюб-каналу The Schmo.