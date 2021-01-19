Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уличил главу промоушна Дэйна Уайта во лжи – вслед за коллегами Конором Макгрегором и Джоном Джонсом, которые пикировались с президентом ранее.

32-летний Нурмагомедов прокомментировал высказывание о том, что не хочет возвращаться в октагон ради боя с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

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«Это он [Сен-Пьер] не хочет драться со мной. Я только что переписывался с ним в директ. Сейчас надо, чтобы я сказал что-то плохое о нем? Мне нужно поговорить с этим парнем. Жорж, пожалуйста, дай мне знать, когда вернешься», – сказал Хабиб в комментарии ютьюб-каналу The Schmo.

  • Хабиб объявил о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи. Его статистика – 29-0.
  • Недавно чемпион намекнул на возможность возвращения в октагон – но не ради Сен-Пьера.

UFC мечтает о реванше Конора и Хабиба. Это реально или нет?

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