Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уличил главу промоушна Дэйна Уайта во лжи – вслед за коллегами Конором Макгрегором и Джоном Джонсом, которые пикировались с президентом ранее.
32-летний Нурмагомедов прокомментировал высказывание о том, что не хочет возвращаться в октагон ради боя с канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Смешанные боевые искусства
Хабиб готов возобновить карьеру. Он назвал условие для камбэка
«Это он [Сен-Пьер] не хочет драться со мной. Я только что переписывался с ним в директ. Сейчас надо, чтобы я сказал что-то плохое о нем? Мне нужно поговорить с этим парнем. Жорж, пожалуйста, дай мне знать, когда вернешься», – сказал Хабиб в комментарии ютьюб-каналу The Schmo.
- Хабиб объявил о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи. Его статистика – 29-0.
- Недавно чемпион намекнул на возможность возвращения в октагон – но не ради Сен-Пьера.
Смешанные боевые искусства
«Маленький жирный слон». Конор прошелся по Хабибу и уличил его в обмане
Смешанные боевые искусства
Менеджер Хабиба: «Орлу предлагали 100 млн долларов за бой с Мэйуэзером»