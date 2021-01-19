Хавьер Мендес, испанский тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нумагомедова, назвал единственного бойца, который способен выиграть у Орла раунд. Это Ислам Махачев, который также тренируется в клубе АКА.

«Что касается Ислама, я этого никому не говорил, но он единственный боец в истории АКА, кто на постоянной основе мог выигрывать у Хабиба раунды в спаррингах. Не весь спарринг, но отдельные раунды. Единственный, кто смог выиграть хотя бы раунд у Хабиба в спаррингах! Я никогда этого не говорил, но вот теперь могу сказать вам это точно. Он самый тяжелый соперник Хабиба в зале.

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Для начала, не забывайте, что Ислам – чемпион мира по боевому самбо. Так же, как и Хабиб. Но они отличаются в ударной подготовке. Хабиб работал над ударкой только со мной. Когда он был у себя дома, он вообще не уделял ей время. Ислам работает над ударкой и со мной, и с другими тренерами. Он постоянно рос в ударной технике, как и во всем остальном. В борьбе, дзюдо и БЖЖ Хабиб и Ислам примерно равны, но в ударной технике Ислам сделал шаг вперед. Каждый раз когда он приезжает ко мне, я вижу, что он прибавил как кикер, как панчер, его удары коленями стали лучше.

Конечно, я не могу сказать, что в партере Ислам сильнее Хабиба, как я не могу так сказать ни про кого. В моих глазах, Хабиб – лучший партерщик в истории, но Ислам может стать вторым лучшим партерщиком в истории после Хабиба. Никто и никогда не контролировал Хабиба на земле, но Ислам больше других контролировал его в клинче. И он переводил Хабиба, выигрывал у него раунды. И не один, не два раунда. Правда, важно понимать, что не всегда Ислам выигрывал у Хабиба раунды в спарринге чисто один на один. Это был поток, партнеры сменялись, Ислам заходил на пару-тройку раундов», – цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Хабиб не раз называл Махачева своим преемником.

Статистика 29-летнего Махачева – 18 побед и одно поражение. Следующий бой Ислама намечен на 7 марта.

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