Федор Емельяненко – один из величайших тяжеловесов в истории ММА. Он не проигрывал 10 лет, рвал праймового Крокопа и даже заслужил персональный трек от Семена Слепакова. Но людей до сих пор беспокоит вопрос: если Федор такой сильный, откуда у него довольно крупный живот? Где его рельефные мышцы? Пора выяснить, почему Последний Император выглядит совсем не как фитнес-модель.

Откуда у Федора лишний вес?

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Начнем с того, что в сети имеется фотография Федора, где он более-менее рельефный. Правда, этот снимок сделан еще в конце девяностых – на нем Емельяненко нет и 25 лет.

Зато в 27 у Федора уже проступал знаменитый животик, который вываливался из-под ремня:

Все дело в том, что Последний Император – классический эндоморф, склонный к избыточному весу. Недавно врач футбольного «Динамо» Александр Родионов, рассказывая про пузо позднего Аршавина, говорил: «И у меня, и у Андрея, и у Федора Емельяненко никогда не будет кубиков на животе – такая конституция». Это правда.

Живот легенды ММА – его естественное состояние. Частично виновата и генетика: например, однажды брат Федора Александр забил на спорт и раздобрел до 140 килограммов. Потом занялся собой и даже добился рельефного пресса, но ненадолго – здесь природу не обманешь. Федор изначально это понимал и никогда не комплексовал из-за некоторой припухлости: разумнее подстраиваться под особенности организма, а не терзать себя жесткими диетами и скручиваниями.

Может, Емельяненко просто забивал на кардио?

Абсолютная чушь. Андрей Былдин, один из первых тренеров Федора, рассказывал: «Если Емельяненко просыпался первым, сразу всех будил. Толкал плечом: «Андрюх, спишь?» – «Теперь не сплю...» Воспринимали как шутку. Вскакивали и на пробежку перед тренировкой. Километров семь наматывали». При этом после занятий Емельяненко регулярно наворачивал еще 10 км – он действительно обожает кроссы.

Кстати, приостановив карьеру в начале 2010-х Федор во всех интервью говорил, что продолжает ходить в зал, бегать и даже качать пресс. «Делаю это, чтобы живот не вырос. Пока удается с ним бороться», – лаконично заверял Последний Император. Надо просто принять: без постоянного кардио у Емельяненко были бы реальные проблемы с лишним весом, но глобально их нет. Небольшой, хоть и заметный живот – вообще не трагедия.

В чем профит от живота?

«Это энергетическая прослойка. Сухие тяжи – провал почти всегда», – категорично заметил ММА-журналист Александр Лютиков. По рельефным тяжам с ним можно поспорить, но тезис о прослойке однозначно верный. Тем более, по телевизору Федор выглядит иначе, чем в боях. Вот фрагмент репортажа, который вышел в издании Sherdog перед боем Емельяненко с Крокопом в 2005 году: «Федор встает на весы, снимает футболку, позирует фотографам и камерам. Он не настолько рельефный, как Кавадзири или Барони, но выглядит очень твердым и сбитым. Как тонна кирпичей. Телекартинка вообще не передает, насколько это плотный и физически сильный человек».

В соцсетях иногда обсуждают, что при желании Последний Император мог тотально просушиться и стать элитнейшим средневесом, но непонятно, зачем ему это было нужно: в нулевых Федор считался резким, даже реактивным бойцом. «Федор – очень взрывной, у него быстрые руки», – объяснял Виталий Минаков.

Короче, живот совершенно никак не сказывался на скорости, пока Емельяненко был молодым. Поэтому Федор вообще не занимался весогонкой и другими манипуляциями – он просто держал себя в форме.

Федор Емельяненко, 2011 год Фото: Getty Images

В чем минусы лишнего веса?

Можно проследить закономерность на примере другого обладателя солидного живота – Даниэля Кормье. Недавно тренер Хавьер Мендес сказал, что ДиСи был в лучшей форме в середине прошлого десятилетия, то есть примерно в 35 лет. Дальше Кормье медленно деградировал и завершил карьеру двумя поражениями подряд. Даниэль и сам не отрицает, что ощутимо постарел.

С Федором примерно та же история. Он не проигрывал до 34 лет (2010 год), но затем внезапно отдал три боя подряд. Потом Последний Император уже никогда не был прежним – не хватало скорости.

Характерно, что великий комментатор Джо Роган все понял еще в 2011-м: «Федор удивительно одарен, он фантастический атлет. Я действительно восхищаюсь его умом и его мышлением в бою. Невероятно наблюдать, как он выходит со своим большим животом и избивает людей. Но сейчас это уже не работает. Сегодня он не может конкурировать с тяжеловесами». Гораздо позже аналогичную мысль выдал и Кормье, который постоянно анализирует ММА: «На своем пике Федор никогда бы не проиграл Мэтту Митриону или Райану Бэйдеру». С этим трудно поспорить.

Соответственно, живот Емельяненко помешал ему только в плане спортивного долголетия, но никак не сказывался на силе или скорости, когда Последнему Императору было меньше 35 лет. После этого рубежа Федор действительно прилично сдал, но винить его в этом нельзя: Емельяненко все равно шикарно реализовал талант и навсегда запомнится великим спортсменом.

(Источник цитат: паблик «Ночь в клетке»)

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