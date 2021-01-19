Бой пройдет в рамках нового турнира, который состоится в России: на ринге сойдутся бойцы и блогеры.

Соперником Вячеслава Дацика будет чемпион Камеруна по боксу Тайсон Дижон.

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«Хочу провести бой красиво, показать красивый нокаут, чтобы получить возможность реванша с Жеромом ле Банне», – цитирует Дацика «РЕН ТВ».

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба из Малави. В со-главных боях сойдутся: блогер Артем Тарасов и стронгмен Михаил Кокляев, бывший регбист и пауэрлифтер Денис Вильданов и боец MMA Максим Новоселов.

  • Тайсон Дижон – чемпион Камеруна по боксу, чемпион Африки по кикбоксингу и вице-чемпион К1 в Африканском регионе.
  • Дацик после выхода из тюрьмы провел два поединка: в первом проиграл блогеру Артему Тарасову из-за дисквалификации, а затем победил кикбоксера Андрея Кирсанова.

Чокнутый винтажный Дацик – бодает соперника, рвет на нем волосы и отплясывает по ходу боя

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