Бой пройдет в рамках нового турнира, который состоится в России: на ринге сойдутся бойцы и блогеры.

Почему у Федора Емельяненко большой живот? Он ему не мешал?

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба из Малави. В со-главных боях сойдутся: блогер Артем Тарасов и стронгмен Михаил Кокляев, бывший регбист и пауэрлифтер Денис Вильданов и боец MMA Максим Новоселов.