Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получил от промоушна награду за лучший болевой прием 2020 года.

«Награда «Сабмишн года» имеет большое значения для меня и моего наследия. Годы пройдут, а история останется. В моей карьере много значительных моментов, которые запомнятся на годы», – прокомментировал 32-летний Нурмагомедов в соцсетях.