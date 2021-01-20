Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получил от промоушна награду за лучший болевой прием 2020 года.
«Награда «Сабмишн года» имеет большое значения для меня и моего наследия. Годы пройдут, а история останется. В моей карьере много значительных моментов, которые запомнятся на годы», – прокомментировал 32-летний Нурмагомедов в соцсетях.
Смешанные боевые искусства
Хабиб вслед за Конором уличил Уайта во лжи. Он хочет боя с Сен-Пьером
В октябре Хабиб удушающим приемом расправился с американцем Джастином Гэтжи.
- После победы боец объявил, что уходит из смешанных единоборств по просьбе матери.
- Статистика Нурмагомедова – впечатляющие 29-0.
Смешанные боевые искусства
Хабиб готов возобновить карьеру. Он назвал условие для камбэка
Смешанные боевые искусства
«Маленький жирный слон». Конор прошелся по Хабибу и уличил его в обмане