Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получил от промоушна награду за лучший болевой прием 2020 года.

«Награда «Сабмишн года» имеет большое значения для меня и моего наследия. Годы пройдут, а история останется. В моей карьере много значительных моментов, которые запомнятся на годы», – прокомментировал 32-летний Нурмагомедов в соцсетях.

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В октябре Хабиб удушающим приемом расправился с американцем Джастином Гэтжи.

  • После победы боец объявил, что уходит из смешанных единоборств по просьбе матери.
  • Статистика Нурмагомедова – впечатляющие 29-0.

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