На «Бойцовском острове» перед UFC 257 элитная драка едва не состоялась до старта официальных боев – в турнирном отеле чуть не встретились заклятые соперники, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
Кадры с видеокамер показывают, что они разминулись всего на 30 секунд. Макгрегор вышел из машины с сыном, вошел в отель и направился к своему номеру. Через полминуты через вестибюль прошел Нурмагомедов с командой, который присутствует в Абу-Даби ради переговоров о продолжении карьеры и боя двоюродного брата Умара.
«Думаю, организаторы попытаются избежать встречи Хабиба и Конора, – предположил ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес, которого цитирует Daily Star. – Это было бы разумно. Смысл есть, сто процентов».
- Хабиб и Конор встретились в октагоне в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил удушающим приемом.
- За несколько месяцев до боя Макгрегор напал на автобус, в котором находились Хабиб и его окружение. После бойцы препирались через медиа.
- 23 января ирландец подерется с Дастином Порье.