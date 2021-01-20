На «Бойцовском острове» перед UFC 257 элитная драка едва не состоялась до старта официальных боев – в турнирном отеле чуть не встретились заклятые соперники, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Кадры с видеокамер показывают, что они разминулись всего на 30 секунд. Макгрегор вышел из машины с сыном, вошел в отель и направился к своему номеру. Через полминуты через вестибюль прошел Нурмагомедов с командой, который присутствует в Абу-Даби ради переговоров о продолжении карьеры и боя двоюродного брата Умара.