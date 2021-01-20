Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар провел первый бой в рамках UFC – во втором раунде он победил казахстанца Сергея Морозова.

Поединок завершился удушающим приемом Умара, в результате которого соперник уснул. Точно в таком же стиле в январе 2012 года в UFC дебютировал сам Хабиб, который победил Камала Шалоруса из Ирана.

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«Я счастлив. Девять лет назад Хабиб вошел в этот ринг и также закончил свой дебютный бой. Я рад сделать тоже самое и победить», – заявил после боя Умар. Хабиб наблюдал за поединком рядом с клеткой.

Умар выиграл 13-й бой подряд в ММА.

Хабиб завершил карьеру в ноябре 2020 года со статистикой 29-0. Президент UFC Дэйна Уайт уговаривает его вернуться ради поединка с Конором.

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