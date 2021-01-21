В Абу-Даби прошел второй январский турнир на «Бойцовском острове» UFC Fight Island 8. В главном поединке американец Майкл Кьеза одолел соотечественника Нила Мэгни.

Бой длился все пять раундов, единогласным решением судей победил Кьеза – 49:46, 49:46, 49:46. Боец впечатлил арбитров действиями в грепплинге, а после поединка бросил вызов первому номеру полусреднего веса Колби Ковингтону.

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В со-главном поединке дрались бразилец Ворли Алвес и тунисец Мунир Лаззес. Бой закончился в первом раунде: Алвес добил соперника после тяжелых лоу-киков.

На турнире выступили два россиянина. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Умар, уверенно разобрался с казахстанцем Сергеем Морозовым. Уже во втором раунде Умар закончил бой сабмишном, усыпив соперника. Для обоих бойцов поединок стал дебютным в UFC.

Омари Ахмедов после поражения от легенды UFC Криса Уайлдера встретился с Томом Брисом. В первом раунде Ахмедов полностью перебил англичанина, но имел проблемы в партере, однако во второй пятиминутке Ахмедов победил именно благодаря действиям внизу, задушив Бриса ручным треугольником.

Бонусы по 50 тысяч долларов за выступления заработали Умар Нурмагомедов и Ворли Алвес, лучшим боем вечера названа встреча американца Майка Дэвиса и валлийца Мэйсона Джонса, в которой Дэвис победил единогласным решением судей.

Мощный нокаут, который не удостоился бонуса, случился в поединке Айка Виллануэвы и Винисиуса Моррейры. Во втором раунде Виллануэва поймал соперника и нанес точный удар в голову, обрушив Моррейру на канвас.

Следующий турнир, UFC 257, пройдет уже на выходных, в ночь на 24 января.

Главным событием вечера станет бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Со-главным боем будет встреча Дэна Хукера и Майкла Чендлера.

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