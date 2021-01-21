Надпись на баннере гласит: «Конор Макгрегор боится Джейка Пола». Самолет летал над Атлантическим побережьем в Майами, пока смеющийся приятель Пола снимал его на телефон. Затем он подбежал к блогеру, который сидел с двумя женщинами и бутылкой шампанского. «Ах да, он козлина», – сказал Пол, пожав плечами.