Известный блогер Джейк Пол попытался привлечь внимание экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора необычным способом. Пол запустил в небо самолет с баннером, призванным спровоцировать ирландца на поединок.
Надпись на баннере гласит: «Конор Макгрегор боится Джейка Пола». Самолет летал над Атлантическим побережьем в Майами, пока смеющийся приятель Пола снимал его на телефон. Затем он подбежал к блогеру, который сидел с двумя женщинами и бутылкой шампанского. «Ах да, он козлина», – сказал Пол, пожав плечами.
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«Черт, Конор… Весь мир начинает это понимать…» – написал ютьюбер под роликом в инстаграме.
- Ранее Джейк предложил Макгрегору провести бой по правилам ММА.
- Блогер заявил, что отправил бывшему двойному чемпиону UFC предложение на 50 млн евро.
- Джейк Пол – младший брат другого блогера, Логана Пола. У Логана запланирован поединок с Флойдом Мэйвезером на 20 февраля.
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