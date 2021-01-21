Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator Федор Емельяненко госпитализирован в московскую клиническую больницу № 52. Это медучреждение специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
9 января у Федора пропало обоняние, поднялась температура до 38 градусов, навалилась слабость. Его госпитализировали, позднее выявили двустороннюю пневмонию. Под Новый год он уже обращался к врачам, правда тогда причина была в почечных коликах.
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«Критических проблем нет. Федор чувствует себя хорошо», – сообщил ТАСС собеседник агентства.
- В августе 2020-го от осложнений, вызванных коронавирусом, умер тренер боййа Владимир Воронов. Ему было 55 лет.
- Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по боевому самбо.
- В ММА на его счету 39 побед (15 – нокаутом) и 6 поражений.
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