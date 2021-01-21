Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator Федор Емельяненко госпитализирован в московскую клиническую больницу № 52. Это медучреждение специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

9 января у Федора пропало обоняние, поднялась температура до 38 градусов, навалилась слабость. Его госпитализировали, позднее выявили двустороннюю пневмонию. Под Новый год он уже обращался к врачам, правда тогда причина была в почечных коликах.