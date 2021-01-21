Конор Макгрегор перед боем против Дастина Порье на UFC 257 заявил, что заставит Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру. О бое-реванше также мечтает президент организации Дэйна Уайт.
«Мы его достанем в конечном итоге», – сказал Макгрегор во время онлайн-конференции.
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- Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и завершил карьеру. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он до сих пор владеет титулом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.
- Бой Макгрегор – Порье состоится 23 января в Абу-Даби.
- Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи.
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