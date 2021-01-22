5 марта 2016-го – Конор Макгрегор отлетел от Нэйта Диаса в первом поединке и после турнира UFC 196 рефлексировал о причинах поражения. Уже через три недели ирландец написал своему другу, бывшему велосипедисту Колину Бирну, чтобы тот помог с прокачкой выносливости. «Я чувствовал, что из-за кардио делал над собой усилие во время боя», – к такому выводу пришел ирландец после нокаута от Диаса.

Бирн взялся помочь, а с собой привел тренера по физподготовке и бывшего чемпиона Ирландии по велоспорту Джулиана Далби. Велосипедисты пригласили Макгрегора с командой в зал Shinobi Academy в португальском Лагуше. «Мы думали, что понадобится всего неделя, чтобы указать ему правильное направление. Но нам предстоял долгий путь», – так описывал Бирн начало сотрудничества с Ноториусом.

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Пять лет спустя Макгрегор все еще работает с Бирном и Далби, а большая часть его подготовки к UFC 257 прошла именно в Лагуше, где пришлось поселиться всей команде Мака – от Джона Каваны до фотографов. Это место отлично подходит для бойца с медийностью Макгрегора. В городе живет около 17 тысяч человек – минимум фанатов, максимум спокойствия. По словам Бирна, жители Лагуша просто гордились одним фактом, что Конор побывал в их городке.

Перед началом самого первого совместного сбора Далби отвел Макгрегора в дублинскую лабораторию для метаболических тестов и привез данные в Португалию. В течение недели Конор постоянно ездил на велике с Бирном и Далби, потому что не мог бегать из-за проблем с коленом. Бирн нашел главную проблему слабой выносливости Ноториуса: он просто перетренировался. «ММА поддается сверхконкурентным парням, – сказал специалист. – Они все время соревнуются: лучшим в спортзале будет тот, кто выйдет из него последним. Здесь и начинается проблема перетренированности. Как только вы на это подсаживаетесь, выбраться тяжело».

Специалисты предложили Конору выполнить пять 30-секундных спринтов на гребном тренажере. Это была вся тренировка, но ирландец чувствовал, что ему мало. «Когда он закончил, то начал подтягиваться и хотел заняться чем-нибудь еще. Я сказал: «Нет, нет, мы закончили. Теперь ты идешь домой, у тебя есть немного еды, ты вздремнешь, а потом придешь и проведешь вторую сессию». Вот как это работает», – объясняет Бирн. Подход новых физиотерапевтов и правда сработал: Конор грохнул Диаса в реванше.

Два года назад Макгрегор нанял Бирна и Далби на полную ставку. Далби стал тренером, а Бирн – сеньором, то есть универсальным членом команды, который делает все понемногу. Вместе с Далби Конор также запустил программу подготовки McGregor FAST.

Конечно, не все было гладко. Уничтожив Эдди Альвареса, Конор жестко воткнулся в Хабиба. Сам ирландец считает, что ему не хватило дисциплины во время подготовки. «Он просто заблудился. В жизни иногда такое происходит. Ты разлюбил что-то и не хочешь заниматься тем, к чему стремился. В лагере перед Хабибом Конору просто не нравилось тренироваться, но ему приходилось. Он просто делал это и разлюбил спорт – больше не хотел им заниматься», – так видит провал Макгрегора Бирн.

После боя с Хабибом ирландец не дрался в UFC почти два года. Заработав состояние на боксерском поединке с Мэйуэзером, Ноториус вернулся и по-быстрому шлепнул стареющего Дональда Серроне на глазах у его бабушки. По словам Далби, перед этим боем они задействовали новую систему, подкрепленную научными и технологическими ресурсами.

Сбор Конора перед Порье длился 10 недель. Тренировки в Португалии проводились дважды в день, начиная с утренних основных занятий с Каваной (бокс, ММА, борьба или грэпплинг), тренером по ударке Оуэном Родди, тренером по боксу Филом Сатклиффом или тренером по борьбе Сергеем Пикульским. Вечером Макгрегора ждали кардио или силовая тренировка.

У Конора был четкий цикл: три дня тренировок, затем один день отдыха, три недели работы, одна неделя отдыха. По словам Бирна, недели отдыха были активным восстановлением, включающим скалолазание, йогу, упражнения на движение и рыбалку. Стремясь к максимальной эффективности, лагерь Макгрегора снизил интенсивность по мере приближения схватки.

«Мой последний двойной сплит закончился 13 января. Теперь это только одиночные сессии. Вес в норме, у меня есть запасы энергии, и я очень взволнован перед тем, как снова показать себя в 155 фунтах. Я вложился в работу и пожну плоды», – заявил Макгрегор после сбора в Португалии.

Еще одним ключевым фактором была синхронизированность всей команды. В течение этих 10 недель рядом с Маком был диетолог Тристин Кеннеди, который готовил и взвешивал макро- и микроэлементы до грамма. «Когда весь коллектив в сборе, вы можете быть в курсе происходящего напрямую. «Что случилось сегодня с ударом, Оуэн? Что произошло с кардио, Далби?» И так далее. Если вы можете вдаваться в подробности его состояния, вы будете добиваться лучших результатов. Было здорово находиться всей командой в одном месте», – рассказал Кеннеди.

Тяжелой атлетики в этом лагере стало больше по сравнению с предыдущими, но изменения в теле Макгрегора произошли со временем. По словам Бирна, теперь Ноториус стал похож на киногероя. Конор не раздался во время фазы набора массы, придерживаясь здоровой и сбалансированной диеты. Напротив, ирландец уже сделал вес – по этому поводу были сомнения после его выступления в полусреднем дивизионе год назад.

«Я в клочья, понимаете? Вы знаете, сделать вес сложно. Трудные вещи не так уж и сложны, когда вы полностью отдаете свои силы. И, на самом деле, они становятся легкими. Я сделал это безупречно вместе со своей командой», – говорил Макгрегор.

Тристин Кеннеди рассказал, что рацион бойца состоит из нежирных источников белка: курицы, рыбы, лосося, говядины, яиц, а также микроэлементов – травы, базилика, орегано. «У нас отличная сбалансированная диета, которая состоит из нескольких источников белка и нескольких источников углеводов полезных продуктов. И это ключ», – объяснил диетолог.

В чем разница между Конором четырехлетней давности и Маком, который будет биться в реванше с Порье? Она заключается в понимании ирландцем собственного тела, утверждает Далби. Теперь Конор знает, сколько энергии он может потратить, и сколько ему понадобится, чтобы восстановиться. Когда боец лучше знает свое тело, он может поддерживать темп и гораздо лучше восстанавливаться между раундами.

Конечный результат, к которому стремятся Макгрегор и его команда, – вторая победа над Порье и еще одна попытка забрать пояс UFC в легком весе. Эта цель вполне достижима, и Конор считает, что лагерь в Лагуше поможет ее добиться. «Дисциплина и структура – это два ключа к успеху. Вы должны быть структурированы в своей работе, вы должны быть дисциплинированными. Вы должны мотивировать сами себя. И это обо мне», – уверен Макгрегор.

После Португалии ирландец с командой вернулись в Дублин, чтобы через некоторое время отправиться в Дубай и ждать поединка там. На завершающем этапе тренировок в Эмиратах Макгрегор сделал упор на бокс. Помимо Фила Сатклиффа, с ним работал малоизвестный ирландский боксер Дилан Моран. Весь его твиттер забит фото Конора, а судя по одному из снимков, на спаррингах больше получал именно Дилан. Возможно, Макгрегор льстит новому другу, но утверждает, что это один из лучших боксеров, с кем он когда-либо делил ринг.

На пресс-конференции перед боем в Абу-Даби зашла речь и о кардио Конора. Макгрегор был непреклонен, будто у него все всегда супер: «Мои проблемы с выносливостью – миф. В первом поединке с Диасом я дрался в полусреднем весе спустя всего четыре месяца с крайнего боя в полулегком. Конечно, это сказалось. Были еще какие-то моменты в моей дальнейшей карьере, но в целом все эти разговоры о кардио – миф». Наверное, примерно это и нужно говорить бойцу, когда в нескольких метрах сидит соперник.

Сейчас Макгрегор вовсю занят другим аспектом подготовки к бою – медийным. С помпой и в ярких штанишках явиться на «Бойцовский остров», подписать плакаты вместе с трехлетним сыном, поиздеваться над Рикардо Ламасом на пресс-конференции – для Ноториуса это такая же работа, как бить лица. С какой справится лучше, узнаем после UFC 257, по результату встречи с Порье и продажам PPV.

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