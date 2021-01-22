Российский боец ММА Максим Щербаков по прозвищу Топор приговорен к 2 годам колонии-поселения. В 2019 году спортсмен защитил двух девушек в магазине, при этом нанес одному из двух нападавших на них мужчина вред здоровью средней тяжести.
Представитель Щербакова сообщил, что боец обжалует решение Хамовнического суда. «Он даже не обратил внимания на это все. Когда произошла ситуация, он знал, что какие-то следственные действия проходят. Он просто даже не верил, что могут реальный срок дать. Он также думал, что определят какой-то штраф. Не подготовился к судебному заседанию», – прокомментировал исход дела другой боец ММА Максим Новоселов.
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- На счету Щербакова 1 победа и 4 поражения в ММА.
- Последний поединок он провел в декабре 2019 года – спустя полгода после драки.
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