Стали известные данные гонораров, которые получат Конор Макгрегор и Дастин Порье за главный бой на турнире UFC 257.
По данным The Independent, Макгрегор заработает 5 млн долларов за сам бой + процент от платных трансляций. На счет Порье упадет 1 млн, америнканец также получит процент от подписок.
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- UFC 257 пройдет в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове».
- Поединок Конора и Порье повлияет на решение Хабиба Нурмагомедова о возобновлении карьеры. Об этом заявил лично боец из Дагестана.
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