Известный рэпер Эминем повздорил с главой UFC Дэйной Уайтом. Исполнитель заявил, что мнение босса промоушна не имеет значения.
«Самое лучшее в вашем мнении – это что оно не имеет значения. И если бы каждый боец, к которому вы прислушивались, прислушивался к вашему мнению, когда вы в них сомневались, у вас не было бы чертовой лиги», – заявил Эминем Уайту во время видеозвонка, организованного в честь новой песни рэпера.
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Песня Эминема Higher будет использована в промо-видео для UFC 257, поэтому 48-летнего хип-хоп-артиста пригласили на интервью ESPN, в котором также участвовал Уайт.
В сеть утек лишь небольшой этот отрывок пресс-конференции, поэтому причины и контекст гнева Эминема неизвестны.
- UFC 257 пройдет в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове».
- Главным событием вечера станет бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Со-главным боем будет встреча Дэна Хукера и Майкла Чендлера.
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