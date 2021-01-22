«Самое лучшее в вашем мнении – это что оно не имеет значения. И если бы каждый боец, к которому вы прислушивались, прислушивался к вашему мнению, когда вы в них сомневались, у вас не было бы чертовой лиги», – заявил Эминем Уайту во время видеозвонка, организованного в честь новой песни рэпера.