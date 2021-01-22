Поклонникам смешанных единоборств хорошо знакома супруга Конора Макгрегора, 33-летняя Ди Девлин. Дастин Порье тоже не скрывает свою жену Джоли, но о ней известно куда меньше. И это логично, если сравнить, насколько открыт к медиа Конор и как не любит лишнего внимания Дастин.

Дастин и Джоли Порье начали встречаться, когда им было по 14 лет. Подростки учились в 8-м классе, и Джоли признается, что впервые увидела Дастина, когда он дрался с другим мальчиком в школьном коридоре. Пара поженилась в сентябре 2009-го. Тогда бойцу было 19 лет, и он провел только три боя.

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Джоли (и в этом они похожи с Девлин) поддерживала любимого с самого старта карьеры. Когда они только встречались, девушка 6 часов везла его на первый любительский бой в Арканзасе. Сейчас супруга присутствует на всех поединках Дастина. «Она была моим якорем. Я не уверен, что без нее был бы там, где нахожусь сейчас. Она оказала мне огромную помощь и поддержку. Не то чтобы я не верил в себя, но если бы верил так же сильно, как она верит в меня, я был бы здесь и болтал чушь, как Колби Ковингтон», – так описывал Дастин жену в разговоре с The Athletic.

Пара всегда хотела жить в родном Лафейетте, и, когда Дастин начал тренироваться в зале American Top Team, им пришлось провести год в разлуке, потому что Джоли заканчивала учебу в школе медсестер. Сейчас семья снова живет в Луизиане; когда у Порье нет сборов, он возвращается домой, где помимо любимой жены его ждет дочь, Паркер Ноэль. Девочка родилась в 2016, а теперь снимает швы Дастину после поединков.

Если не знать о миллионах на банковском счету, на первый взгляд это самая обычная пара. Лучше всего их охарактеризовал легенда UFC Даниэль Кормье, который также родом из Лафейетта.

«Они замечательные люди. Он и Джоли. Джоли – милая женщина. Я просто счастлив, что у них все так же хорошо. Особенно учитывая, что они из того места, откуда мы родом. Это сложно, мужик. И до сих пор он влюблен в нее как раньше. Вы смотрите его в фильме Fight Ville и можете сказать, что он просто влюблен в эту девушку. Даже сегодня, будучи звездой, он так сильно ее любит», – поражался Кормье в беседе с Ариэлем Хельвани в шоу DC and Helwani.

Первой работой Джоли Порье была клиника пластической хирургии Faber Plastic Surgery, затем она открыла собственный магазин одежды. Сейчас дама сконцентрировалась на благотворительном фонде, который в 2018-м основала совместно с мужем. Джоли – вице-президент фонда Good Fight Foundation, известного уже далеко за пределами ММА. Фонд решает важнейшие проблемы, начиная с отсутствия продовольственной безопасности, заканчивая экологическими катастрофами в Луизиане.

Джоли Порье ни на мгновение не сомневается в победе мужа. «Ты шокируешь мир!» – написала она Дастину в инстаграме. Вероятно, также о Коноре Макгрегоре думает и Ди Девлин.

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