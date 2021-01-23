В Сингапуре завершился турнир по смешанным единоборствам ONE Championship: Unbreakable, в котором участвовали российские бойцы Алаверди Рамазанов и Гаджимурад Абдулаев.

Рамазанов бился за титул в легчайшем весе с тайцем по имени Капитан Петчьинди Академи. Тайский боец нокаутировал соперника во втором раунде, прижав к сетке серией ударов и заставив упасть. Он забрал пояс.

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Для Абдулаева бой закончился успехом – в первом раунде он задушил оппонента, Зебастьяна Кадестама из Швеции.

По-настоящему дерзкий нокаут оформил филиппинец Лито Адиванг, во втором раунде добив упавшего японца Намики Кавахару.

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