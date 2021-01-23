В поп-ММА состоится новый необычный поединок – 18-килограммовый блогер Хасбулла Магомедов подерется с 17-летним певцом Абдурозиком из Таджикистана, который находится в той же весовой категории.

Поединок организовали известный на ютьюбе боец Асхаб Тамаев и продюсер Абдурозика, рэпер Барон. Победитель боя получит 1 млн рублей. Бойцы решили подраться после того, как Хасбулла объявил о желании сразиться с соперником из своей весовой категории. На предложение откликнулся Абдурозик. На пресс-конференции блогер рассказал, что принял поединок только из-за денег. Его оппонент заявил, что будет драться ради чести, а деньги его мало интересуют.