Официально анонсирован поединок между блогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC Беном Аскреном. Спортсмены проведут бой по правилам бокса.

«Официально. Похожий на мистера Наполеона Динамита Бен Аскрен наконец принял бой. В его послужном списке меньше поражений, чем у Конора Макгрегора, но я все равно собираюсь нокаутировать его быстрее, чем Масвидаль. Некоторые ребята из ММА думают, что они умеют боксировать, просто потому что наносят удары. Я потряс мир, когда нокаутировал суперзвезду НБА, но некоторые люди по-прежнему жаловались, что он не настоящий боец. Так что теперь я даю людям то, что они хотят, сражаясь с настоящим бойцом. После того, как я добавлю Бена в мою коллекцию меметичных нокаутов, что они смогут сказать? Клуб Triller, 17 апреля. Осталось 82 дня, обратный отсчет начинается сейчас», – написал Джейк Пол в инстаграме.

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По словам основателя Triller Райана Кавано, бой будет восьмираундовым.

  • Джейк Пол провел два боксерских поединка и в обоих победил.
  • Бен Аскрен – бывший чемпион промоушна ONE, экс-боец UFC.
  • Аскрен был непобедим до боя с Хорхе Масвидалем – поединок закончился нокаутом на 5-й секунде первого раунда.

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