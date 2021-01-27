Два года назад Федор прилетел в Штаты, чтобы забрать пояс Bellator. До этого легендарный боец уверенно прошел две стадии гран-при, поэтому казалось, что в финале Емельяненко грохнет Райана Бейдера, станет чемпионом и красиво завершит карьеру.

Вместо этого Федор проиграл за 35 секунд – его вырубили буквально первым ударом. Тот бой стал одним из самых противоречивых и загадочных в карьере старшего Емельяненко. До сих пор есть четыре версии, почему Последний Император вообще ничего не показал в финале.

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Тотальная недооценка

Бейдер победил талантливым, но примитивным приемом: американец показал, что пойдет в ноги, а Федор опустил руки и тут же получил мощнейший удар в лицо. С одной стороны, Райан красиво поймал русского бойца, с другой – это фирменный трикшот Бейдера, который не должен был сработать на таком уровне.

Поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера Фото: Getty Images

Получается, команда Емельяненко либо вообще не изучала соперника, либо пропустила одну из его главных фишек. «Федор выиграл бы у Бейдера 9 из 10 боев. К сожалению, тот раз был десятым», – говорил Александр Шлеменко. Возможно, он преувеличивает силу позднего Емельяненко, но до сих пор удивительно, что Федор так посредственно подготовился к самому опасному оружию оппонента.

Возраст

Последний Император притащил в Штаты целую свиту, которая сопровождала его и в самолете, и в отеле, и на арене. Среди резидентов Fedor Team был даже актер Павел Деревянко: он постоянно записывал сторис для инстаграма и раздавал интервью, в которых занимался одним и тем же – восхвалял бесподобного Федора Емельяненко.

Поток контента удивительным образом иссяк сразу после нокаута. Потом Деревянко все же ожил, запостил фотографию в обнимку с Последним Императором и подписал: «Годы берут свое, к сожалению. Люблю тебя, друг мой».

Окружение

Поздний Федор поражал странным для себя тщеславием. Если в нулевых он дрался строго из любви к ММА, то затем оброс всеми атрибутами великого русского спортсмена: подружился с Путиным, обклеил стены зала собственными портретами и начал брать в команду известных людей типа Деревянко и Запашного.

По идее звезды должны создавать расслабленную атмосферу, но, скорее всего, они просто забрасывали Емельяненко комплиментами и только мешали. Так, к примеру, считает Олег Тактаров: «Там (при подготовке к Бейдеру – прим. Eurosport) был лучший друг – Эдгар Запашный. У Эдгара все тигры в цирке вялые. Никак это не может быть связано? Потому что Федор был не готов абсолютно морально. Иногда твое окружение высасывает энергию. Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжелобольной, уставший человек, который был вынужден идти на бой. Возможно, я шучу, возможно, ошибаюсь, а возможно и нет».

Болезнь

Перед боем по Федору действительно было видно, что пояс Bellator его вообще не возбуждает – Емельяненко словно хотел, чтобы все поскорее закончилось. Бесцветное лицо, мрачный взгляд, очень тяжелые движения – некоторые люди, увидев заторможенного Федора, даже сделали экстренные ставки на победу Бейдера. Позже Тактаров предположил, что Последнего Императора отравили (Олег даже вспомнил случай из личной практики), но все оказалось гораздо проще.

Федор Емельяненко перед боем против Райана Бейдера Фото: Getty Images

«За неделю до боя Федор переболел – у него температура была под 39. Ему предлагали сняться, но он решил драться. Температура три дня у него держалась», – говорил тренер Емельяненко Александр Мичков. Коуч признал: болезнь обнулила все, что Федор наработал в лагере, поэтому выступление и вышло настолько слабым.

Опять же: версия очень внятная, но другие люди, находившиеся возле Емельяненко перед боем, не заикались ни о каком недомогании, а говорили о шикарной форме гениального бойца. Получается, они либо скрывали болезнь, либо ее придумали позже, чтобы оправдать катастрофический исход.

Что случилось дальше?

Емельяненко пришел в себя и в конце 2019-го закрыл поражение от Бейдера победой над мешковатым Куинтоном Джексоном. Вероятно, это последний бой в карьере старшего Емельяненко: сейчас он восстанавливается от коронавируса, а в сентябре ему исполнится 45 – слишком солидный возраст для тяжелого веса.

Зато в августе 2020-го ученик Последнего Императора Вадим Немков отомстил за сэнсея, уничтожив Райана Бейдера и добыв для России пояс Bellator. Возле аэропорта Вадима ждала тысяча человек, а он сам публично поблагодарил Федора за подготовку к бою. Правда, Немков не называет свой триумф местью за Емельяненко – наверное, скромничает, как и его учитель в начале карьеры.

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