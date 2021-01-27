Хабиб Нурмагомедов отметился в комментариях под постом истаграм-аккаунта «433», который спросил у читателей, кто победил бы в драке с участием Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку.
Боец считает, что Златан оказался бы сильнее. При этом Хабиб никак не мотивировал свой выбор.
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- По итогам эпизода Лукаку и Златан получили по желтой карточке. Во втором тайме швед удостоился еще одного горчичника и был удален с поля.
- «Милан» проиграл в меньшинстве, пропустив решающий мяч на 97-й минуте от Кристиана Эриксена. Лукаку и Ибра отличились в игре по разу.
- В полуфинале Кубка «Интер» сыграет с победителем матча «Ювентус» – СПАЛ.
НАМ ВАЖНО ТВОЕ МНЕНИЕ: КТО ЗАРЕШАЛ БЫ В ДРАКЕ?
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