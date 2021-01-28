Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер могут провести реванш на круизном лайнере.

Бой на открытой воде ограничит число зрителей – билеты смогут приобрести только самые обеспеченные болельщики. При этом в переговорах между сторонами уже есть прогресс, сообщает The Sun. Ранее сайт писал, что бойцы могут заработать на реванше 1 млрд долларов.

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Флойд Мэйуэзер раскритиковал Макгрегора сразу после поединка ирландца с Дастином Порье. По словам боксера, Конор никогда не будет на одном уровне с ним.

Мэйуэзер и Макгрегор провели первый поединок по правилам бокса 26 августа 2017 года. Ноториус уступил техническим нокаутом в 10-м раунде.

На турнире UFC 257 Конор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом во втором раунде.

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