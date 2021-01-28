Бойца смешанных единоборств Куата Хамитова приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Уголовное дело спортсмена рассматривалось в алматинском районном суде.

Суд признал Хамитова виновным по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокациям массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами». Наказание предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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Ранее Хамитов попросил не запрещать ему выезд за границу, чтобы он мог выступать на соревнованиях, сообщает Tengrinews.kz.

В сентябре 2020-го Куат призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов. По его словам, они «снова начали травить народ». Позже он записал видео, в котором сообщил, что его слова были шуткой и он никого не хотел задеть или призвать к плохим поступкам.

Хамитов выступает в российском промоушне AMC Fight Nights Global. Всего в его карьере 19 побед, 2 ничьи и 6 поражений.

Ранее боец радикально высказывался в адрес ЛГБТ-сообщества.

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