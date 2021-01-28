Бойца смешанных единоборств Куата Хамитова приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Уголовное дело спортсмена рассматривалось в алматинском районном суде.
Суд признал Хамитова виновным по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокациям массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами». Наказание предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Ранее Хамитов попросил не запрещать ему выезд за границу, чтобы он мог выступать на соревнованиях, сообщает Tengrinews.kz.
В сентябре 2020-го Куат призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов. По его словам, они «снова начали травить народ». Позже он записал видео, в котором сообщил, что его слова были шуткой и он никого не хотел задеть или призвать к плохим поступкам.
- Хамитов выступает в российском промоушне AMC Fight Nights Global. Всего в его карьере 19 побед, 2 ничьи и 6 поражений.
- Ранее боец радикально высказывался в адрес ЛГБТ-сообщества.