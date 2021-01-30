Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье.

«Да, я смотрел их бой. Ну, я увидел, что Конор стал толстым и старым», – заявил 27-летний Ян в интервью ютьюб-каналу Fanatics View.

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  • В рамках UFC 257 Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
  • Ян 6 марта подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259, их поединок возглавит кард. Ян завоевал пояс, досрочно победив Жозе Алдо.

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