Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье.
«Да, я смотрел их бой. Ну, я увидел, что Конор стал толстым и старым», – заявил 27-летний Ян в интервью ютьюб-каналу Fanatics View.
Смешанные боевые искусства
Бойца MMA Хамитова осудили на 6 месяцев. Он призывал к стрельбе
- В рамках UFC 257 Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
- Ян 6 марта подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259, их поединок возглавит кард. Ян завоевал пояс, досрочно победив Жозе Алдо.
Смешанные боевые искусства
Реванш Флойда и Конора может пройти на круизном лайнере
Смешанные боевые искусства
Хабиб считает, что Ибрагимович побил бы Лукаку в случае драки