Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о лучшем бойце в промоушне.
Величайшим он назвал американца Джона Джонса, который провел 28 боев в полутяжелом весе и одержал 26 побед. В 2011 году 23-летний Джонс завоевал титул и стал самым молодым чемпионом в истории UFC. Он защитил титул восемь раз.
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В комментарии TMZ Уайт подчеркнул, что лучший боец промоушна на данный момент – российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов, чья статистика – 29-0.
- Хабиб завершил карьеру в 32 года после победы над Джастином Гэтжи.
- В августе 2020 года Джонс отказался от титула и объявил о намерении перейти в тяжелый дивизион.
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