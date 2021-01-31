После одного из боев турнира по смешанным единоборствам в Лодзе (Польша) состоялась массовая драка.
В андеркарде ивента под эгидой промоушна KSW 58 бились Шамиль Мусаев из России и словенский боец Урос Юришич. Мусаев победил единогласным решением судей, и после оглашения результата между бойцами вдруг началась потасовка с подачи дагестанца. Затем она перешла в массовую драку.
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