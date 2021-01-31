Многие звезды спорта мечтают засветиться в кино – особенно у известного режиссера Гая Ричи. Но грузинская девушка-боец UFC Лиана Джоджуа не думает о такой славе. По ее словам, она отказалась от предложения попасть в большое кино.

«Я слышал, тебе предлагали роль в новом фильме Гая Ричи. Это правда?» – спросил подписчик в инстаграме.

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«Было дело. Я не смогла из-за тренировок. Приходится выбирать, что важнее», – ответила Джоджуа.

Возможно, речь идет о фильме «Гнев человеческий». Премьера нового проекта Ричи в США состоялась 15 января. В России выход в кинотеатрах запланирован на 4 марта.

  • 25-летняя Лиана провела 12 боев в смешанных единоборствах: у нее 8 побед и 4 поражения.
  • Джоджуа провела последний бой в октябре 2020-го и уступила Миранде Мэверик на ивенте UFC, где хедлайнерами выступили Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.

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