12 ноября 2016 года Конор Макгрегор жесточайше избил Эдди Альвареса и стал чемпионом UFC в легком весе. Чуть позже Хабиб сказал, что ему было стыдно за Эдди, но Конора вряд ли волновал реальный уровень оппозиции: ирландец наслаждался статусом короля UFC, поэтому до него не доносились реплики тогдашнего плебса.

Всего за один календарный год Ноториус завалил великого Жозе Алдо (взял пояс в полулегком), затем дерзко прыгнул в полусреднюю категорию (реванш с Диасом – классика), а потом забрал титул у легковесов.

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Четыре боя и три победы в трех дивизионах – таким был праймовый Конор, который ночевал в зале, придумывал себе безумные испытания, мочил соперников еще на пресс-конференциях и жил исключительно боями.

Конор Макгрегор после боя против Эдди Альвареса Фото: Getty Images

Все изменилось как раз после Альвареса, когда Макгрегору стало скучно. Он мог и дальше принимать офферы Дэйны Уайта и драться 2-3 раза в год, но ирландец понимал, что добился в ММА всего, о чем мечтал – настало время поднимать реальные деньги.

Продюсируя боксерскую дуэль с Флойдом, Конор фактически прощался с настоящим спортом, где единственная цель – победа. Ноториус шел в ринг к человеку, который годами гасил профессионалов. Конечно, Макгрегор отлично понимал, что у него нет ни шансика против Мэйуэзера, но сфокусировался на двух аспектах: бешеном гонораре (как за несколько лет в UFC) и достойном выступлении. Конор и правда смотрелся прилично и даже заслужил респект от Флойда (только после нокаута), но его сознание окончательно изменилось. Мак начал задавать себе неудобный вопрос: зачем всегда побеждать, если можно зрелищно проигрывать и зарабатывать на имени?

Конор стал постмодерновой версией Мэйуэзера. Жадный Флойд делал кэш на непобедимости и спорной репутации, а ирландец безжалостно отбросил первый аспект, осознав, что статистика никого не волнует. Неудивительно, что перед Хабибом Ноториус постоянно бухал и оскорблял оппонента, ведь у Макгрегора не было задачи победить. Он хотел установить рекорд по платным трансляциям, и он его установил: зрители оформили 2,4 млн транзакций, а это важнее, чем какой-то там пояс.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Молодой Конор, который думал только об ММА, сразу полетел бы закрывать поражение от Нурмагомедова зрелищными победами. Но Конор-бизнесмен абстрагировался от боев, прыгнул в самолет, обложил себя бутылками фирменного виски и рванул в рекламный тур. Ни один напиток в мире не гуглился в конце 2018-го так, как тот самый Proper 12, и это опять же очень характерно. Все сомелье отмечают, что на вкус виски более чем средний, но люди сметают переоцененное пойло только из-за Макгрегора. С боями теперь та же история: все знают, что Ноториус совсем не тот, но его бой против Порье продался в два с половиной раза лучше, чем чемпионский махач Хабиба и Гэтжи. Значит, философия Конора по-прежнему замечательно работает.

Зачем Ноториус выходит в октагон?

Стратегия нынешнего Макгрегора – изредка лупить мешков уровня Ковбоя: так можно зарабатывать без урона, а заодно напоминать миру, что ты все еще в порядке. С точки зрения имиджа прошлогодний бой получился идеальным: заслуженный соперник, аристократичные пресс-конференции, эффектный нокаут, но за ним – пустота. В 2015-м ирландец потребовал бы подкинуть еще пачку оппонентов, но сейчас Конору не нужны вызовы – ему требуются инфоповоды.

Логично, что после Серроне Ноториус аккуратно ушел в тень и никуда не полез. Даже когда весной 2020-го промелькнула возможность подраться с Фергюсоном вместо Хабиба, штаб Конора свел все к шутке и объяснил, что ирландец сидит на карантине. Так бы он, конечно, всех побил, но уж извините – вмешалась пандемия, давайте подождем.

В реальности все чуть иначе: поздний Мак понимал, что выход против Тони на коротком уведомлении лишен смысла, – было бы одностороннее избиение. Да и на Порье Конор согласился лишь по трем причинам. Во-первых, изначально они собирались провести благотворительный бой вне UFC – Дэйна влез уже позже. Во-вторых, Ноториус помнил, как легко грохнул Дастина в 2014-м, поэтому не считал его элитным бойцом. В-третьих, с Ковбоя прошел год – надо было планово обновить статистику. В общем, титулы и пояса уже не для Макгрегора – он не очень хочет запариваться там, где можно заработать без усилий. Пора смириться: у этого человека больше нет мотивации.

Как еще изменился Конор?

Существует версия, что Хабиб научил Конора вежливости: после поражения от Орла ирландец действительно следит за языком на пресс-конференциях. Но вряд ли в этом виноват именно Нурмагомедов – скорее всего, повзрослевший Ноториус осознанно меняет образ. Раньше он был наглым, дерзким и сумасшедшим, а сейчас мудрый, хладнокровный и адекватный. Он больше не унижает соперников (не считая пьяных дебошей в твиттере) и все чаще использует слово «уважение», хотя прежде регулярно забывал о таком понятии. Конор явно хочет, чтобы его полюбили те, кто раньше презирал за трешток.

Конор Макгрегор в бою против Дастина Порье Фото: Getty Images

Проблема в том, что вместе с безбашенностью ушла и спортивная ярость – в том числе из-за этого бой с Дастином и получился таким чудовищным. На Порье вышел добрый бородатый дядя – продавец трансляций, а не настоящий боец. «Я чувствовал его присутствие меньше, чем в прошлый раз, в 2014 году. Может быть, это потому что я сам вырос. Но его аура уменьшилась. Передо мной был просто другой человек», – говорил Дастин.

У Конора не было ни плана на бой (ирландец втупую размахивал руками), ни нормального отдыха (он даже не сел на стульчик между раундами), ни контригры против лоукиков, ни защиты от боксерских ударов. Зато после унизительного поражения важный Макгрегор хромал в красивом костюме и выпрашивал у Дастина реванш. Желательно через год, чтобы успеть отдохнуть – не стоит напрягаться слишком часто.

Что должен сделать Конор, чтобы вернуться?

Даже если представить, что нокаут от Порье пробудит в Коноре гордость, возвращение в элиту будет максимально трудным.

Вот три ключевых шага:

1. Драться чаще, чем раз в 12 месяцев – набрать тонус, снова пожечь в пресс-турах, короче, разозлиться и разогреться, как в молодости.

2. Разогнать команду. После боя с Порье очевидно, что Макгрегора окружает толпа обожателей, которые каждый день раскладывают ему, какой он великий. «Положа руку на сердце, Дастин превзошел лучшего Конора, которого я когда-либо видел», – признался Джон Кавана. Значит, ради прогресса с этим коучем надо прощаться – лучше уже не будет, он не пробьет потолок.

3. Спуститься в полулегкий вес. Там работала волшебная левая Конора, которой он оформлял суровые нокауты. В легком дивизионе от одного панча уже фактически не падают, поэтому Ноториус так страдает.

Вывод один: если Конор правда на что-то рассчитывает, ему надо вернуться в первую половину 2015 года, когда он был просто перспективным парнем без престижных ачивок и кучи денег. Но Макгрегор совсем не выглядит человеком, готовым снова пахать ради тех эмоций, которые он уже испытывал. Гораздо разумнее провести боксерский поединок с Мэнни Пакьяо, снова поднять гору миллионов долларов и честно завязать с ММА. Дисциплиной, где у Конора давно нет никаких настоящих амбиций.

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