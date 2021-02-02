Хабиб и Конор уже не встретятся в октагоне, но бойцам еще есть в чем посоревноваться. Например, в успешности бизнесов. Недавно россиянин и ирландец стали прямыми конкурентами, почти синхронно выпустив мобильные приложения для тренировок. Первым это сделал Хабиб, который выкатил OctaZone в декабре 2020-го, а уже через месяц на площадках появилось McGregor FAST.

Подход к созданию приложений у бойцов отличается, поэтому сравнения неизбежны. Разработчик OctaZone Арсен Ибрагимов рассказал, как идея превратилась в реальность, а Eurosport определил преимущества и недостатки обоих приложений.

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«В моем опыте разработки OctaZone – первое мобильное приложение. Изначально я веб-программист, но также занимался продажами и продвижением в инстаграме. Потом познакомился с инвесторами, и мы начали работать над мобильным приложением в июле 2020-го. Занялись анализом рынка: в каких странах основные деньги, как они распределяются по мобильным платформам. У инвестора был выход на Хабиба Нурмагомедова, и мы предложили встретиться Хабибу и его команде. Встреча состоялась в июле, мы показали свое видение в перспективу инвестиций – это не может не интересовать. Я подготовил презентацию, Хабиб сказал, что подумает, взял паузу на какое-то время. Затем вернулся, мы договорились об условиях и пошли делать приложение.

В ноябре мы уже выложили приложение в App Store. По запросу «Хабиб» или «OctaZone» можно было уже тогда скачать его и начать пользоваться. Мы сделали это, чтобы наши партнеры, инвесторы и команда Хабиба могли посмотреть, как двигается процесс. Честно говоря, в ноябре приложение было сыровато. В декабре мы дошлифовали его до состояния, когда можно показывать миру – на первой неделе декабря у нас был релиз, Хабиб в инстаграме впервые о нем рассказал.

В нашей команде шесть человек – это костяк. Пара разработчиков, дизайнер, маркетолог, продукт-менеджер, лид. Есть еще креативщики, которые не входят в основную команду. Мы точно пилили приложение не в вакууме и ориентировались на очевидных лидеров. Это Nike Training Club и adidas, два лучших бесплатных приложения на рынке из тех, что мы видели. Если говорить о платных, то 30 Day Fitness – их делает итальянская команда, очень классное приложение», – рассказывает разработчик.

Цена

При первом запуске OctaZone встречает фотографией Хабиба и традиционными для таких приложений вопросами, которые помогут персонализировать тренировки. Интересуются не только ростом и весом, но и физической формой в данный момент, а также типом тела. После того, как все галочки расставлены, а ползунки передвинуты, сразу становится не так интересно, потому что приходит пора платить. 799 рублей в месяц или 4790 в год – цены огорчают многих, достаточно заглянуть в отзывы App Store, чтобы убедиться.

«Видел, что в App Store многие пишут о цене за подписку. Не буду говорить за всех пользователей России и пытаться понять, могут ли они себе это позволить. Мы проанализировали рынок, прикинули свои расходы на содержание команды и поддержку, которая, кстати, не кончилась. Это не история, где мы в декабре выпустили приложение и теперь деньги стрижем. Команда продолжает стоить столько же, сколько стоила раньше, плюс мы вкладываем деньги в маркетинг. Нам нужно хотя бы выводить это в ноль.

Комментарии в формате «Хабиб, ты же богатый, сделай все бесплатно» не очень конструктивны.

Мы еще планируем проводить тесты. Должно ли приложение стоить 799 рублей в месяц, как оно сейчас стоит? Это открытый вопрос. С этого мы стартанули на основании проведенного анализа. Наше приложение дороже некоторых и явно дешевле некоторых. Если взять платные приложения, которые сейчас есть в топе App Store, очевидно, что мы не самые дорогие, при том, что у других приложений нет Хабиба. У нас человек, который добился чего-то в спорте, показывает, как правильно выполнять упражнения. Туда заложена логика, которая есть в голове у него и у его команды. Поэтому мы считаем цену адекватной. Да, для определенной категории населения в России и СНГ она точно выше, чем хотелось бы», – объясняет формирование ценовой политики Ибрагимов.

Приложение Конора начинается с видеоролика. Ирландец рассказывает об эксклюзивности проги и гарантирует изменения тела, а затем вам предложат ответить на три вопроса. Самый важный – цель тренировок. В McGregor FAST это могут быть похудение, улучшение физической подготовки и изменение тела с помощью бойцовских тренировок. Затем вас спрашивают, как долго вы вообще занимаетесь фитнесом. Больше пяти лет считается продвинутым уровнем. И третий вопрос: есть ли у вас спортивное снаряжение? Базовый набор – скакалка, гантели, фитнес-петли и тумба для запрыгиваний, но можно обойтись и голыми руками.

Первое же преимущество McGregor FAST над OctaZone – здесь есть пробный период. Учитывая, с каким недоверием сегодня платят деньги даже за самые обыденные товары, дорогое мобильное приложение неплохо было бы сначала проверить бесплатно. За программу Конора придется заплатить больше, чем за аналогичную от Хабиба – 1150 рублей в месяц или 7390 рублей в год. Это неприлично много, и здесь предложение Хабиба в 800 рублей предпочтительнее, чем у Мака.

OctaZone и McGregor FAST – цена за подписку Фото: Eurosport

«Пробную подписку не стали делать тоже на основании анализа. Я лично общался с продакт-менеджерами и маркетологами приложений, о которых говорил. Мы услышали, что такой подход наиболее рабочий с коммерческой точки зрения. Может быть, не самый клиентоориентированный. На самом деле, это тоже открытый вопрос. В конце декабря мы запускали тестирование: части пользователей давали три дня бесплатно, части предлагали заплатить сразу. Мы провели первый тест, он оказался достаточно смазанным. Мы не получили каких-то репрезентативных данных и собираемся провести еще один такой же тест в феврале. На его основании мы сможем точно сказать, работает ли пробный период, что лучше для пользователей и для нас. Наша задача – найти компромисс между нашими коммерческими задачами и желаниями пользователей.

Посмотрел приложение Конора, а как я мог мимо пройти? Скачал, позанимался даже. Взял пробный период, но мне не хватило. Есть какие-то вещи, которые просто не успеваешь понять с точки зрения юзер-интерфейса, экспириенса, которое приложение дает. Есть пуш-уведомления, которое они отправляют уже после пробного периода. Там есть скрытые механики, которые были интересны мне как разработчику. В приложении есть, над чем работать, я думаю, они сами об этом знают», – говорит разработчик.

Тренировки и упражнения

После оплаты приложения Хабиба нам тут же предлагают индивидуальный план с графиком, который можно регулировать в настройках. Поменять можно уровень подготовки, продолжительность тренировки, график тренировок и цель. Если у вас выбран начальный уровень, вы не сможете заниматься дольше 20 минут и чаще пяти раз в неделю. Пропустили тренировку? Приложение немного пристыдит вас, отметив халтурный день крестиком.

Приложение OctaZone Фото: Eurosport

Если одной тренировки все же не хватило, на главной странице можно зайти во все тренировки и выбрать самую интересную. Либо с наиболее необычным названием. Сегодня выполнить «Муравья Пулю», а завтра – «Бородача». По словам Арсена Ибрагимова, названия подбирались так, чтобы они запоминались и не повторялись в других приложениях. Поэтому был выбран животный мир, а именно самые сильные и агрессивные его представители с яркими и необычными наименованиями.

Приложение OctaZone Фото: Eurosport

Пролистали все занятия, но так и не смогли определиться? Тогда доверьтесь рекомендациям (почти как в Spotify). Можно выбрать тренировку, которое нагрузит определенные мышцы. На превью каждой отмечено, сколько времени вы на нее потратите, сколько калорий сожжете и какие мышцы задействуете. Внутри расписаны все упражнения и число повторений. Во время тренировки приятный мужской голос (не Хабиба) подсказывает, что именно нужно делать в данный момент.

Приложение OctaZone Фото: Eurosport

«Начали с визуального стиля – решили, что это должно быть брутально, спортивно. Утвердили вместе внешний вид. Пару итераций прошли, не с первого раза все было одобрено. Изначально мы думали, что это будет приложение с элементами борьбы, но рынок узковат. Возможно, позже появится, было бы интересно. Мы решили сфокусироваться на упражнениях с собственным весом, так проще для большинства пользователей, у которых нет снаряжения.

Составили список из 75 упражнений и согласовали их с Хабибом – одни он убрал, а другие добавил, сказав, что они точно должны быть.

После этого мы озадачились именно программой тренировок: как приложение должно понимать, что пользователя нужно направить именно по этому пути, когда ему пора повысить уровень сложности. Большинство сейчас занимается на легком уровне, но есть те, кто переходит на средний и тренируется дальше.

В августе, когда мы поняли, каким будет список упражнений, мы договорились с Хабибом о встрече на съемочной площадке. Наняли ребят, которые классно снимают видео. Отснялись в спортзале в Химках. Сняли ролики для приложения и фотоконтент, который можно видеть в социальных сетях Хабиба», – рассказывает Ибрагимов.

В McGregor FAST вам сразу дают на выбор 12 шестинедельных программ тренировок с экипировкой. Ничего нового в упражнениях нет – такие же вам покажут тренеры любого приличного фитнес-клуба. Чтобы кто-нибудь ненароком об этом не подумал, на обложке каждой тренировки вы видите лицо Макгрегора. Вот и все, уже есть впечатление, что он лично написал вам программу на тетрадном листочке. Только самостоятельно отснять видео для демонстрации упражнений Ноториус не удосужился, вместо него технику выполнения нам показывают неизвестные инструкторы из спортзала FAST.

Во вкладке «воркаут» лежат тренировки без экипировки. Если программы подаются обособленно от главного героя, то здесь можно встретить восемь 40-минутных тренировок не от Конора, а хотя бы от Колина Бирна, тренера ирландца по физподготовке. Грустно, но это весь эксклюзивный видеоконтент от команды Конора в приложении.

Приложение McGregor FAST Фото: Eurosport

«Есть такое приложение Centr у актера Криса Хемсворта. В рекламе Крис говорит: «Я накачен, и ты тоже будешь таким, качай мое приложение». Когда я делал анализ рынка, то наткнулся на отзыв блогера. Парень написал очень просто:

«Найти Криса Хемсворта в приложении Centr так же сложно, как редкого покемона».

В FAST та же проблема. Мы постарались сделать так, чтобы по максимуму вовлекать Хабиба в процесс, чтобы мы по праву могли говорить: «Да, это упражнение, которое делает Хабиб». Он его не составил – мы подготовили, сделали презентацию, согласовали с его командой, он сам был вовлечен в этот процесс.

То же самое с программами тренировок. Мы предложили подходы, как можно это сделать, и реализовали с учетом обратной связи от Хабиба. Есть какие-то упражнения, которые пересекаются с тем, что Хабиб реально делает в процессе подготовки к бою, есть и такие, с которыми борцы, очевидно, не готовятся. Мы закладывали на съемочный день 10 часов – рассчитывали стартовать в 9 утра и закончить в 6 вечера. Даже думали, что все затянется, но Хабиб делал все настолько правильно и быстро, что мы закончили примерно за четыре часа», – рассказал разработчик.

Плюсы и минусы

Что из удобств в McGregor FAST? Есть маркировка по нагрузке тренировок – «Зеленый», «Оранжевый» и «Красный». Можно воспользоваться фильтром и найти идеальную тренировку по нагрузке, типу, длительности и экипировке, которая в ней потребуется. Но тут же возникает вопрос: получается, на вопросы в самом начале мы отвечали для галочки? Индивидуально для нас никто ничего не подобрал.

Еще из интерфейса: есть вкладка «Домой», где можно следить за новостями о Коноре, ознакомиться с рецептом печенья с протеином от Мака или перейти в фан-шоп Конора. Тут всплывает еще один жирнейший плюс OctaZone – никакой рекламы собственной продукции, будь то мерч или оператор мобильной связи.

Приложение McGregor FAST Фото: Eurosport

А какие минусы у OctaZone? Конечно, хотелось бы больше упражнений. Если возьмете годовую подписку и будете регулярно заниматься, нет сомнений, что через полгода выучите все наизусть, а еще через пару месяцев тренироваться с одними и теми же видео надоест. Стоило бы добавить упражнения с минимальным инвентарем. К лету здорово могут зайти тренировки на турнике и брусьях.

Вторая недоработка – если случайно зайти в тренировку и сразу ее покинуть, приложение зачтет занятие как выполненное. Возможно, засчитывать тренировку стоит после 50-70% времени, проведенного в ней. Такой проблемы нет в McGregor FAST. Во время тренировки есть кнопки «Выход» и «Тренировка выполнена». Но даже если вы нажмете на вторую спустя несколько секунд, на странице «Активность», где собрана вся метрика ваших занятий, ничего не зачтется.

Приложение OctaZone Фото: Eurosport

Рейтинги

Сейчас ни OctaZone, ни McGregor FAST нет в чартах топ-приложений App Store и Google Play. Первое место рейтинга App Store в категории Health & Fitness занимает приложение для медитаций Calm. Его скачали 900 тысяч раз, а владельцы заработали на нем 4,1 млн евро только за декабрь 2020-го.

«С точки зрения финансов это уже почти самый большой успех, но те деньги, которые мы сейчас зарабатываем, – только начало. На сайте Sensor Tower можно посмотреть, сколько зарабатывают лучшие приложения. Мы целимся туда, хотим прийти, потолкаться там и поделить рынок», – заявляет Арсен Ибрагимов.

Пока обоих приложений нет даже в топ-200 App Store, но Sensor Tower оценивает OctaZone чуть выше McGregor FAST. Приложению Хабиба платформа ставит D+ (тройку с плюсом), а детищу Конора – F (двойку). Пока все логично: с лучшими фитнес-приложениями оба потягаться не смогут, даже если возьмут лучшее друг от друга, но в важных мелочах OctaZone все же превосходит McGregor FAST.

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