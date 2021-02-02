Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз написал в твиттере, что его клиент все-таки может подраться с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Говорят, что Хабиб прорабатывает бой с Сен-Пьером. Это правда», – написал Абдель-Азиз в твите, который вскоре удалил.

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Позже Абдель-Азиз написал, что слухи о бое не имеют оснований.

«Слухи про бой Хабиба с Сен-Пьером – полная ложь. Фейковые новости», – написал менеджер через несколько часов после первого твита.

Хабиб завершил карьеру в 32 года после победы над Джастином Гэтжи.

Сен-Пьер провел последний бой в ноябре 2017-го, одолев Майкла Биспинга.

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