«На выходных я услышал довольно безумные новости. Не скажу откуда, но от одного очень хорошо известного тренера, который, судя по всему, знает, что готовится бой Хабиба и легенды UFC, бывшего двукратного чемпиона Жоржа Сен-Пьера. Не уверен, что этот матч утвержден, но Сен-Пьер готовится к нему.

Не думаю, что он стал бы готовиться к поединку или рассказывать о подготовке, если бы бой не намечался. Думаю, единственный поединок, ради которого Хабиб вернулся бы, это легенда такого уровня, парень, который добился многого из того, чего добился Хабиб. И это можно было бы назвать битвой двух главных тейкдаун-монстров в истории UFC», – сказал Флориан в эфире подкаста Anik & Florian Podcast.