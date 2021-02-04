Мужчина находился на утренней пробежке и решил нырнуть в прорубь, но не рассчитал твердости льда и глубины водоема. Двалишвили разбил голову и был госпитализирован.

«Я думал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем увидел пруд и подумал, что там снег и вода, но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, что кожа лопнула. Когда ее сшивали, было еще больнее! Теперь все хорошо, чувствую себя отлично», – написал боец.