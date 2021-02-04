Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили попал в курьезно-опасную ситуацию, которая, к счастью, закончилась благополучно.
Мужчина находился на утренней пробежке и решил нырнуть в прорубь, но не рассчитал твердости льда и глубины водоема. Двалишвили разбил голову и был госпитализирован.
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«Я думал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем увидел пруд и подумал, что там снег и вода, но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, что кожа лопнула. Когда ее сшивали, было еще больнее! Теперь все хорошо, чувствую себя отлично», – написал боец.
- Статистика Двалишвили в смешанных единоборствах – 12 побед и четыре поражения.
- В UFC он выграл пять боев подряд.
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