Американский боец UFC в полусреднем весе Майк Перри заявил о желании провести поединок на голых кулаках с Пейдж Ванзант. Девушка ранее выступала в UFC, но после увольнения подписала контракт с лигой Bare Knuckle FC, где проводятся кулачные бои.
«Мне подраться с Пейдж Ванзант на голых кулаках за 250 тысяч долларов? В противном случае рисковать не стоит!» – написал Перри в твиттере.
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- Ванзант проведет дебютный поединок с Bare Knuckle FC 5 февраля, ее соперницей станет девушка-боксер Британ Харт.
- Майк Перри провел последний поединок в ноябре 2020-го против Тима Минса, уступив единогласным решением судей. Его рекорд в UFC – 7-7.
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