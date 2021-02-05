Почему Оверим – легенда

Голландец – пример бойца, карьера которого состоятельна и без UFC. Оверим никогда не завоевывал пояс промоушна, но это не отнимает у него статус легенды. Заслуженный статус: до UFC он одновременно был чемпионом Strikeforce и DREAM в тяжелом весе и победителем Гран-при тяжей в K-1. Оверим – единственный, кто носил одновременно три титула в MMA и кикбоксинге.

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Говорят, что убийца дракона сам становится драконом, часто в MMA так же: победил легенду, и теперь ты тоже легендарен. За карьеру Оверим побил шесть бывших чемпионов UFC. Да, большинство было уже не в праймовой форме, но показатель все равно солидный. Например, не менее легендарный Алексей Олейник победил лишь одного экс-чемпа, Вердума. С бразильцем у Алистара был целый триптих, который начался в 2006-м с победы Вердума, а завершился через 11 лет вторым триумфом Оверима. Триптих, кстати, еще один неплохой индикатор легендарности бойца: не у каждого в карьере бывают даже реванши.

Алистар Оверим в третьем бое с Фабрицио Вердумом. Фото: Getty Images

С не такого великого, но очень эпатажного Брока Леснара Оверим начал путь в UFC, фактически похоронив карьеру соперника нокаутом в первом раунде. А с Витором Белфортом Разрушитель зарубился в Strikeforce, и тут не придраться к текущей форме соперника: после боя с голландцем Феномен совершил еще три забега за поясом UFC. Правда, конкуренции с Андерсоном Силвой, Джоном Джонсом и Крисом Уайдманом немолодой Белфорт не выдержал.

У самого Оверима был лишь один бой за пояс. В сентябре 2016-го он не справился со Стипе Миочичем. В самом начале поединка казалось, что голландец имеет неплохие шансы. Он отправил Миочича в нокдаун и попытался защелкнуть замок на шее, но американец выбрался и закончил бой уже к концу первого раунда, забив Оверима в граунд-энд-паунде.

Сколько платят Овериму в UFC

Предок Алистара – король Нидерландов Вильгельм III. Мать бойца является потомком короля через одного из его многочисленных незаконнорожденных детей. Возможно, такое родство как-то помогло Овериму стать одним из самых богатых бойцов UFC. Его гонорар за бой с Нганну вошел в десятку крупнейших в истории промоушна. Он заработал 673 тысячи евро – это 10-е место. Суммарно боец получил от UFC 7,2 млн евро и даже обгонял Хабиба по этому показателю до поединка дагестанца с Гэтжи. Речь, конечно, о гонорарах без pay-per-view, тут с Нурмагомедовым потягается только Конор Макгрегор.

Но даже в 2020-м ветеран по-прежнему в топе: у него девятый суммарный доход за два прошлогодних боя с Сакаи и Харрисом. При этом ниже Оверима, на 10-м месте, чемпион тяжелого веса Стипе Миочич. Конечно, цифры голландца сложились из 19 поединков, а того же Хабиба – из 12 (без учета Гэтжи), но драться часто в 40 лет тоже надо уметь.

Как Оверим дрался с россиянами

Новый соперник Александра Волкова – никакой не новый: с Алистаром Оверимом русский тяжеловес должен был встретиться еще в апреле 2019-го на турнире в Петербурге. Тогда Волков снялся из-за травмы, и его заменил Алексей Олейник, который еще не начал переживать вторую молодость. Оверим разобрался с на тот момент 41-летним бойцом в первом раунде.

Алистар Оверим и Алексей Олейник Фото: Getty Images

Голландский ветеран вообще большой любитель подраться с российскими бойцами: в его карьере уже 10 поединков против наших, Волков станет 11-м. Из них он выиграл семь, а проигрывал в последний раз русскому Оверим в 2007-м. Это был реванш с Сергеем Харитоновым, и там Алистара тоже нокаутировали в концовке первого раунда.

Овериму действительно удаются поединки с бойцами из России: на старте карьеры у голландца был отрезок из 12 побед подряд, и в четырех из них он побеждал россиян. Треть своего удачного отрезка Оверим сделал благодаря нашим спортсменам, причем все четыре боя Алистар завершил досрочно, ни разу не заглянув дальше второго раунда.

Единственный российский боец, который побил Оверима целых два раза, – Юрий Кочкин. Эти поединки состоялись на самом старте карьеры Алистара в промоушне Rings. Две победы Юрия над голландцем – это два первых поражения Оверима в карьере и солидная доля всех триумфов русского бойца. Всего в его рекорде семь побед. При этом он вошел в элитный клуб бойцов, побеждавших Алистара дважды. Помимо него там две легенды UFC: Маурисио Руа и Антонио Ногейра. Со вторым Юрий также бился, причем в один день с первой победой над Оверимом – специфика ММА-турниров тех времен. Ногейра победил, но Кочкин считает, что бой остановили преждевременно.

Какие бои Оверима стоит посмотреть

Лучше начать именно с поединка Оверима и Юрия Кочкина. Полной записи в интернете не сохранилось, но небольшой отрывок первого поражения Оверима лежит на ютьюбе. Конечно, такого рода поединки не дадут представления о текущих скиллах бойца, но позволят посмотреть на него с другой стороны.

Голландец одинаково хорош и в стойке, и в партере. В поединке с украинцем Игорем Вовчаниным он суммировал это в гильотину из стойки. Вовчанин сдался почти сразу.

Еще один бриллиант – реванш Оверима с Харитоновым в японском промоушне Hero’s. В глаза сразу бросается боксерский ринг – тогда это считалось нормальным, так бились даже в Pride, который считался одной из топовых организаций. Оверим и Харитонов решили соответствовать и весь бой провели в стойке, хотя первый поединок прошел в партере. Нокаут от Харитонова получился весьма комичным.

А вот что сделал Оверим в дебютном бое Сергея Павловича чуть больше двух лет назад. Голландец растоптал россиянина, для которого это поражение до сих пор остается единственным в карьере.

Чтобы сильно не очаровываться голландцем, взгляните, как летом 2018-го самого Оверима сначала вымотал, а затем отлупил локтями Кёртис Блейдс. После такого становится ясно, почему о поясе уже лучше не думать.

Какие позиции у Оверима в UFC сейчас

40-летний Алистар осознает, что его время в большом спорте подходит к концу. При этом голландец все еще рассчитывает напоследок пободаться за пояс, завоевать его и красиво уйти. Если исходить из слов бойца, он уверен на 100%, что второй титульный поединок будет: «Нужно сохранить этот импульс, чтобы добраться до чемпионского боя, который, вне всяких сомнений, станет последним для меня. Мне уже нечего доказывать, и после завоевания титула я бы сразу ушел на пенсию».

Представить 40-летнего голландца с поясом сложновато: за последние четыре года он проиграл не только действующему чемпиону, но и бойцам из топ-3 тяжелого дивизиона: Нганну, Блейдсу и Розенстрайку. Четыре боя и почти везде без шансов. Нганну уложил Оверима одним брутальнейшим апперкотом с левой, и на это было физически больно смотреть. Блейдсу пришлось повозиться подольше, но в третьем раунде он обрушил на Алистара столько ударов локтями, что рефери не выдержал и остановил бой. Самая дичь произошла в поединке с суринамцем: Оверим выигрывал по раундам, но за 10 секунд до конца боя Жаирзиньо влепил с правой так, что разорвал сопернику губу. Голландец упал, а судья остановил поединок.

Алистар Оверим после боя с Жаирзиньо Розенстрайком. Фото: Getty Images

Действительно непонятно, откуда в Овериме столько рвения к поясу. Даже в последних победных боях он не показывал ничего выдающегося. Уолт Харрис после серии точных попаданий в голову мог заканчивать бой уже в начале первого раунда, но голландец перевел бой в партер, дотерпел до второй пятиминутки, а там забил соперника доминирующей позиции. С перспективным фрешменом Августо Сакаи было труднее. Бразилец сопротивлялся до пятого раунда, а там Оверим вспомнил про локти, и судья остановил схватку.

Какие шансы у Волкова в бое с Оверимом

Александр Волков уверенно побеждал Уолта Харриса всего три месяца назад. Нет сомнений, что с Сакаи он тоже справился бы без особых проблем. Неизвестно, как сложился бы поединок с Оверимом в 2019-м, но не стоит обманываться мощной победой голландца над Олейником – Алексей тогда был совсем не в той форме, в какой он последние пару лет.

Главное преимущество Волкова над Оверимом – стабильность. Александр чередует победы с поражениями, но ни об одном поединке нельзя сказать, что он не сделал все для победы. Даже с Кёртисом Блейдсом он выжал максимум, что уж говорить о Деррике Льюисе, которого спас лаки-панч. И Волков, и Оверим часто отправляют соперников в нокаут, но, если взять поражения за последние пять лет, россиянин упал лишь один раз от Льюиса, а Оверим – четырежды, все его поражения закончились нокаутами.

Оверим – хороший грэпплер, но для Волкова это не проблема, с одним более крутым он уже справился: Вердум пытался заплести Александра, но все закончилось парой панчей и добиваниями у сетки. Проблема в том, что Вердум не так крут в стойке, а вот Оверим универсален. Но голландец любит идти в рубку, Волков же всегда держит дистанцию, и это вряд ли будет удобно Овериму.

Важно, чтобы российский боец не вышел в октагон вымотанным от тренировок или перегоревшим. По словам Волкова, ему тяжело в таком плотном графике – это будет третий бой за семь месяцев. Россиянин принимает поединки так часто, только потому что дают хороших соперников, а он все еще рассчитывает приблизиться к титулу.

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