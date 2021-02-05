Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал политические события, происходящие в России, и заявил, что жизнь в стране становится ненормальной. Также он подчеркнул право российских граждан свободно высказываться и требовать улучшения условий.

«Ситуация в России? Думаю, она подходит к тому моменту, что становится ненормальной. Она уже давно ненормальная. Думаю, Москвой Россия не ограничивается. Если в Москве есть жизнь, есть развитие, куда вся молодежь стремится попасть, чтобы зарабатывать, то еще есть регионы, которые населены, и им нужно тоже уделять внимание.

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Жизнь точно лучше не становится. Она на какой-то уровень вышла… Либо богатый, либо бедный. Умная страна не нужна, так как умный человек знает, что сказать, им тяжело управлять. И мы должны быть умными. Мы имеем полное право высказываться и требовать каких-то условий.

Я живу России и жил раньше в отдаленных уголках страны. Знаю, что происходит. Я дерусь за Россию, мне не хочется находиться в стороне, потому что у меня огромная семья, которая также живет, преодолевая сложности, установленные государством», – сказал 27-летний Ян в интервью ютьюб-каналу Дмитрия Смолякова.

Ян стал чемпионом UFC, досрочно победив бразильца Жозе Алдо.

7 марта боец встретится с американцем Алджамейном Стерлингом.

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