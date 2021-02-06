Бывшая звезда UFC Пейдж Ванзант, получившая широкую известность благодаря частой публикации в соцсетях пикантных фото, неудачно дебютировала в промоушне кулачных боев Bare Knuckle FC.
26-летняя американка проиграла соотечественнице Британ Харт. Бой продлился все пять раундов, и судьи отдали единогласную победу более опытной участнице. Дебютантка Ванзант не успевала отвечать на удары соперницы, а ее атаки проходили безвариативно – в основном, Пейдж целилась в голову.
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После боя Ванзант обновила соцсети, но выложила отнюдь не те фото, которые все привыкли видеть в ее аккаунтах. Боец показала, как выглядит ее лицо после поединка. «Смирение в победе и поражении», – подписала Пейдж публикацию.
- Последний поединок Ванзант в UFC состоялся 11 июля 2020 года – она проиграла Аманде Рибас.
- Статистика Пейдж в MMA – восемь побед и пять поражений.
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