26-летняя американка проиграла соотечественнице Британ Харт. Бой продлился все пять раундов, и судьи отдали единогласную победу более опытной участнице. Дебютантка Ванзант не успевала отвечать на удары соперницы, а ее атаки проходили безвариативно – в основном, Пейдж целилась в голову.

После боя Ванзант обновила соцсети, но выложила отнюдь не те фото, которые все привыкли видеть в ее аккаунтах. Боец показала, как выглядит ее лицо после поединка. «Смирение в победе и поражении», – подписала Пейдж публикацию.