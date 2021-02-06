В ночь с 6 на 7 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 184. В главном поединке российский боец Александр Волков сойдется с 40-летним Алистаром Оверимом – легендой MMA и кикбоксинга из Нидерландов.
Главный бой
Бой Волкова и Оверима пройдет в тяжелой весовой категории. У Александра нет победной серии – с 17 марта 2018 года он чередует успешные поединки с поражениями. Волков нокаутировал Фабрисио Вердума, проиграл Деррику Льюису, выиграл у Грега Харди, проиграл Кёртису Блейдсу и, наконец, расправился с Уолтом Харрисом в октябре 2020-го.
Оверим в 2020-м забрал две победы над тем же Харрисом и бразильцем Аугусто Сакаи. Ранее он побеждал российских оппонентов семь раз, среди фамилий – довольно известные Алексей Олейник и Сергей Харитонов.
Александр Волков
Фото: Getty Images
Полный кард
Основной кард
Алистар Оверим – Александр Волков
Кори Сэндхаген – Фрэнки Эдгар
Марион Рено – Мэйси Чиассон
Александр Пантожа – Манель Кейпе
Коди Стэменн – Андре Эвелл
Диего Феррейра – Бенэил Дариуш
Предварительный кард
Майк Джонсон – Клэй Гуида
Майк Родригес – Данило Маркес
Хулио Арсе – Тимур Валиев
Молли Маккэн – Лара Прокопио
Ставки и прогнозы
Волков – 1,50
Оверим – 2,66
Ничья – 55.00
Алистар Оверим
Фото: Getty Images
Аналитики видят победителем российского бойца. На то, что бой продлится все пять раундов, можно поставить с коэффициентом 3,40. За досрочное завершение боя дают кэф 1,29.
Где смотреть?
Оверим и Волков стартуют примерно в 6:40 по московскому времени. В прямом эфире бой покажет телеканал РЕН ТВ.