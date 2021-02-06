В ночь с 6 на 7 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 184. В главном поединке российский боец Александр Волков сойдется с 40-летним Алистаром Оверимом – легендой MMA и кикбоксинга из Нидерландов.

Главный бой

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Бой Волкова и Оверима пройдет в тяжелой весовой категории. У Александра нет победной серии – с 17 марта 2018 года он чередует успешные поединки с поражениями. Волков нокаутировал Фабрисио Вердума, проиграл Деррику Льюису, выиграл у Грега Харди, проиграл Кёртису Блейдсу и, наконец, расправился с Уолтом Харрисом в октябре 2020-го.

Оверим в 2020-м забрал две победы над тем же Харрисом и бразильцем Аугусто Сакаи. Ранее он побеждал российских оппонентов семь раз, среди фамилий – довольно известные Алексей Олейник и Сергей Харитонов.

Александр Волков Фото: Getty Images

Полный кард

Основной кард

Алистар Оверим – Александр Волков

Кори Сэндхаген – Фрэнки Эдгар

Марион Рено – Мэйси Чиассон

Александр Пантожа – Манель Кейпе

Коди Стэменн – Андре Эвелл

Диего Феррейра – Бенэил Дариуш

Предварительный кард

Майк Джонсон – Клэй Гуида

Майк Родригес – Данило Маркес

Хулио Арсе – Тимур Валиев

Молли Маккэн – Лара Прокопио

Ставки и прогнозы

Волков – 1,50

Оверим – 2,66

Ничья – 55.00

Алистар Оверим Фото: Getty Images

Аналитики видят победителем российского бойца. На то, что бой продлится все пять раундов, можно поставить с коэффициентом 3,40. За досрочное завершение боя дают кэф 1,29.

Где смотреть?

Оверим и Волков стартуют примерно в 6:40 по московскому времени. В прямом эфире бой покажет телеканал РЕН ТВ.

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