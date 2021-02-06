В начале февраля грузинский боец UFC Мераб Двалишвили получил известность далеко за пределами своего вида спорта, когда нырнул головой в замерзшую прорубь и разбил голову в кровь. После этого спортсмен отправился в больницу, где ему наложили несколько швов.
Но упорный мужчина не сдался – спустя несколько дней он вернулся и дал проруби сдачи.
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«Недавно я совершил ошибку. Поверьте, я не такой сумасшедший. Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка», – написал Двалишвили в инстаграм.
- Статистика Двалишвили в смешанных единоборствах – 12 побед и четыре поражения.
- UFC он выиграл пять боев подряд.
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