Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал травмированную ногу спустя две недели после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 257.
На ноге ирландца видна большая гематома, несмотря на большой промежуток времени, прошедший после выхода в клетку. Из-за этого Конора отстранили от боев на полгода по медицинским соображениям.
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- Макгрегор проиграл Порье во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 24 января.
- На счету Конора 27 боев (+22 -5).
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