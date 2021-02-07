Александр Волков просто переехал Алистара Оверима – Драго хватило полтора раунда, чтобы сделать из голландца отбивную. Русский боец мог бы управиться и за раунд, но, похоже, сам не верил, что легендарный Оверим так легко отдаст поединок.

Уже в первом раунде по Алистару было видно, что он всерьез не рассчитывает на победу. Все ждали обороны и работы вторым номером со стороны Волкова, а делал это Оверим, который искал моменты и выбрасывал контрпанчи, чаще всего неудачные. Он явно с самого начала рассчитывал закончить бой нокаутом. Александр прессинговал и очень много бил, потому что Оверим позволял это делать. К концу первого раунда голландец выглядел так, будто провел целый поединок.

Смешанные боевые искусства Волков в больнице после боя Оверимом. Он показал фото травмы ЧЕРЕЗ ЧАС

Алистар Оверим и Александр Волков Фото: Getty Images

В начале второй пятиминутки Оверим еще наполучал по лицу, а затем пару раз пытался перевести Волкова в партер. Конечно, это было бессмысленно: он только потерял еще больше сил на клинч и неудавшуюся попытку тейкдауна. Для Александра потуги голландца не несли реальной опасности, максимум не давали расслабиться. После этого Оверим уже не уклонялся от ударов Волкова, а просто принимал их или закрывал лицо руками. Было ощущение, что он уже ждал собственного нокаута, когда просто стоял, давая Волкову кучу времени, чтобы решить, что с ним делать дальше. Когда все лицо Оверима превратилось в лужу крови, Волков нанес еще один удар, который свалил голландца. Судья даже не дал Александру добить соперника – все и так было понятно.

Эта победа – точно не апсет, Александр был фаворитом в поединке. Но мало кто мог предположить, что голландец выйдет в октагон настолько не готовым. Жестких поражений в его карьере было немало, но настолько безальтернативно Оверим влетел впервые. После боя Волкова похвалили все, от Кормье до Фрэнсиса Нганну, но стоит признать: его победа выглядит так брутально на фоне отвратительной формы Оверима.

Алистар Оверим Фото: Getty Images

Зато теперь Александр точно возвращается в титульную гонку. Он и сам признался после поединка, что хочет биться за пояс, но понимает, что сразу титульный бой ему никто не даст. Слишком очевидные слова, учитывая, сколько гештальтов в дивизионе Волков еще не закрыл. Основная перспектива сейчас – подраться с победителем поединка Розенстрайк – Гейн. Вряд ли победа над одним из них выведет Волкова на титульник, но на претендентский бой – точно.

Второй вариант может показаться немного обидным, но он неплохой с точки зрения продвижения по рейтингам. Уже 21 февраля в Вегасе подерутся Кёртис Блейдс и Деррик Льюис, два единственных парня, которым проигрывал Волков в UFC. Победитель этой встречи, скорее всего, станет претендентом на пояс, а вот с проигравшим вполне можно устроить реванш и обогнать его в рейтингах.

В прошлом поединке Волкова с Льюисом все закончилось в самом конце пятого раунда. Тогда Александр вел бой и в случае победы точно бился бы за титул. Проиграв нокаутом, он практически вернулся к тому, с чего начал. Пауза в год, бой с нерейтинговым ноунеймом, недооценка со стороны общественности. Победа над Оверимом – шанс на еще один забег за поясом.

Теперь будет еще сложнее: конкуренция стала намного жестче, несмотря на уход Кормье. Больше никаких Уолтов Харрисов и Грегов Харди. При этом матчмейкеры могут быстро вернуть как Волкова, так и любого другого бойца тяжелого дивизиона к этому уровню: достаточно проиграть 1-2 поединка серьезным соперникам, и ты снова бьешься с середняками.

Смешанные боевые искусства Волков нокаутировал Оверима во 2-м раунде – видео уже у нас ЧЕРЕЗ 11 МИНУТ