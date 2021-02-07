Российский тяжеловес Александр Волков досрочно победил Алистара Оверима из Нидерландов на турнире UFC Fight Night 184 в Вегасе.

32-летний Волков оформил победу во втором раунде – рефери остановил бой после двух успешных ударов Александра: правого прямого и левого бокового. Оверим упал, и судья посчитал, что он больше не может драться.

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«Я очень много работал над своими джебом, ударкой, также работал над борьбой. Я знал, что могу закончить бой досрочно. Я видел его лицо в конце первого раунда и уже тогда понял, что могу закончить бой. Я много работал, я в хорошей форме. Мы будем делать то, чего еще раньше не делали, и я буду становиться все лучше. Конечно, хочу биться за пояс. Но в первую очередь посмотрим, как закончатся другие поединки в тяжелом весе», – заявил Волков после поединка.

Затем обоих бойцов увезли в больницу – об этом рассказал «Спорт-Экспрессу» менеджер Александра. «И Саша, и Алистар находятся в больнице. Саша немного повредил ногу. Несильно, но нужно посмотреть, нет ли перелома. Они с Оверимом лежат через маленькую пластиковую стенку друг от друга. Саша повредил ногу еще во время подготовки, мы очень переживали, видимо, та травма дала о себе знать», – сказал Иван Банников.

Еще один российский успех на турнире оформил Тимур Валиев. Единогласным решением судей он расправился с американцем Мартином Дэем.

Победа стала для Волкова 33-й в смешанных единоборствах. Также у него на счету восемь поражений.

У Оверима – 47 побед и 19 поражений.

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