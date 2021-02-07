«Приехал после боя в больницу. Нужно сделать снимок. У меня все нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом. А так я полностью нахожусь в хорошем состоянии. Доволен победой и как прошел бой. Все отлично. Спасибо всем за поддержку. Дальше будем идти к титулу», – сказал 32-летний Волков в видеообращении, опубликованном в инстаграм-сторис.