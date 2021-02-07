Российский боец UFC Александр Волков получил травму ноги по итогам победы над Алистаром Оверимом и был госпитализирован.
«Приехал после боя в больницу. Нужно сделать снимок. У меня все нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом. А так я полностью нахожусь в хорошем состоянии. Доволен победой и как прошел бой. Все отлично. Спасибо всем за поддержку. Дальше будем идти к титулу», – сказал 32-летний Волков в видеообращении, опубликованном в инстаграм-сторис.
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Также Александр показал фото травмы. Ранее его менеджер заявил, что она появилась еще до боя.
- Технический нокаут был зафиксирован во втором раунде.
- Победа стала для Волкова 33-й в смешанных единоборствах. Также у него на счету восемь поражений.
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