Американец Кори Сэндхаген стал автором брутальнейшего нокаута на турнире UFC Fight Night 184.

28-летний Сэндхаген бился против соотечественника Фрэнки Эдгара в соглавном поединке ивента. Бой завершился в первом раунде на 28-й секунде – Кори подпрыгнул и нанес сопернику сильный удар коленом в голову. Эдгар ничком рухнул на настил и долго не мог прийти в себя.

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  • Победа стала для Сэндхагена 14-й в MMA при двух поражениях.
  • Статистика Эдгара – 24 победы, девять поражений и одна ничья.

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