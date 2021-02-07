28-летний Сэндхаген бился против соотечественника Фрэнки Эдгара в соглавном поединке ивента. Бой завершился в первом раунде на 28-й секунде – Кори подпрыгнул и нанес сопернику сильный удар коленом в голову. Эдгар ничком рухнул на настил и долго не мог прийти в себя.