Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное возобновление карьеры в смешанных единоборствах.

«[Президент UFC] Дэйна [Уайт] – честный. Он придет к журналистам с тем сообщением, которое я отправил ему неделю назад. Сказал ему, какого развития событий хочу – не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация мне не нравится. Не нужно у меня выведывать информацию. Я ему сказал, что мне не нравится подвешенное состояние.

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Бойцы только подрались и уже понимают, кто будет драться за пояс. Они строят планы на июнь, чтобы разыграть титул. Дэйна мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться. Он мне сказал, чтобы я прилетал в конце февраля.

Ему надо принять какое-то решение. Но с любым решением я буду согласен», – сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» (цитата по сайту телеканала).

32-летний Хабиб закончил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на ивенте UFC 254.

Дэйна Уайт в эфире американского телеканала ABC заявил, что Нурмагомедов примет решение о возобновлении карьеры на основании результата и хода поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье. После боя Уайт на пресс-конференции объявил, что Хабиб не планирует возвращаться в октагон.

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