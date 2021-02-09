Во Флориде, США, полицейские арестовали бывшего чемпиона Bellator в полулегком весе Дэниэла Страуса. Бойца MMA задержали в пятницу, 5 февраля, по обвинению в избиении бывшей девушки и нанесении ей ножевых ранений.

На следующий день после ареста Страуса уже доставили в суд, его поместили под стражу с возможностью выхода на свободу под залог в 100 тысяч долларов. 36-летний Дэниэл все еще находится за решеткой. Представители промоушна Bellator уже сообщили сайту MMA Fighting, что следят за ситуацией и связались с командой спортсмена.

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Страус дал показания под присягой, что 21 января поругался с бывшей девушкой в мессенджере. Он приехал к ней на работу, на парковке боец после очередной ссоры ударил леди по лицу и еще несколько раз добавил кулаком.

Экс-подруга Дэниэла возвращалась домой, ответила на звонок файтера и услышала, что он был в ее квартире. Девушка отправилась к нему домой, чтобы окончательно забрать запасные ключи. «Страус якобы разозлился после того, как жертва отказалась от разговора с ним, а просто хотела «покончить с ситуацией», – отмечено в показаниях по делу.

Затем Страус сказал бывшей: «Ты не знаешь меня, я зарежу тебя» и дал понять, что у него есть нож. После ответа «Ты крупный, плохой парень. И что ты сделаешь, зарежешь меня?» Дэниэл действительно достал лезвие и ударил девушку в живот. Она с трудом сбежала и постучала соседям, которые и вызвали скорую с полицией.

Страус дважды брал чемпионский пояс в полулегковесном дивизионе Bellator – в 2013-м и 2015-м.

В декабре 2017-го боец попал в серьезную аварию на мотоцикле и не выходил в октагон на протяжении 1,5 лет. Последний поединок Дэниэл провел в сентябре 2019-го. Он проиграл Дереку Кампосу единогласным решением судей.

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